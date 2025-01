Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate repoussé en avril 2025

C'est le coup dur pour les joueurs qui attendaient la sortie de Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate. Alors que sa sortie était calée au mois de février, la version remasterisée du beat'em up sortira finalement le 17 avril 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, les développeurs ont annoncé avoir besoin de temps supplémentaires pour terminer cette nouvelle version. En attendant plus d'informations, nous vous laissons re-découvrir l'opening du jeu ci-dessous.

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PBBGU) est une version entièrement retravaillée du jeu original, sorti il y a une décennie. PBBGU a été reconstruit depuis le début dans l’Unreal Engine 5, offrant un gameplay plus fluide, le cross-platform, un mode coop local et en ligne, ainsi que des modes Versus pour jusqu'à 8 joueurs. Le jeu inclut également de nouveaux personnages principaux et permet aux joueurs d'incarner les ennemis pour la première fois.