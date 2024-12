Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate dévoile son opening

Attendu pour le début de l'année prochaine sur Nintendo Switch et supports concurrents, Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate vient de dévoiler son opening qui comprend le thème principal du jeu, composé par le groupe de J-rock féminin Phantom Breakers et chanté par l'actrice japonaise Mai Sato. Une petite mise en bouche avant de pouvoir s'essayer à ce beat'em up bourré d'action le 13 février prochain .

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PBBGU) est une version entièrement retravaillée du jeu original, sorti il y a une décennie. PBBGU a été reconstruit depuis le début dans l’Unreal Engine 5, offrant un gameplay plus fluide, le cross-platform, un mode coop local et en ligne, ainsi que des modes Versus pour jusqu'à 8 joueurs. Le jeu inclut également de nouveaux personnages principaux et permet aux joueurs d'incarner les ennemis pour la première fois.