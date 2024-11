Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate - Le Beat'em up s'offrira une version physique en février 2025 sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de Beat'em up, vous serez ravis d'apprendre que Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate s'apprête à s'offrir une sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents. Outre une sortie dématérialisée, PQube, les développeurs MAGES et Rocket Panda Games, ainsi que Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer le titre en version physique sur Nintendo Switch et PS5 à partir du 13 février 2025 . L'édition de lancement "Day One" inclura en plus du jeu physique une carte de collection, un manuel d'instruction et un skin exclusif.

Entièrement reconstruit sous Unreal Engine 5, ce beat'em up ayant une âme de jeu de combat revient dans une version ultime, comprenant tous les personnages, un gameplay perfectionné et une bande-son remasterisée, avec la possibilité de jouer jusqu'à 8 joueurs en ligne cross-plateforme.