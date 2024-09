Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate annoncé pour février 2025 sur Nintendo Switch

Plus d'une décennie après la sortie de l'opus original, Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate vient d'être annoncé par PQube et Rocket Panda Games. Cette nouvelle version attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents permettra aux joueurs de redécouvrir le jeu de combat 2D avec des graphismes améliorées, mais aussi un mode online cross-plateforme et de nouveaux personnages pour ne citer que quelques exemples. Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate sera disponible à partir du 13 février 2025 et aura également le droit à une version physique sur Nintendo Switch et PS5.

Phantom Breaker : Battle Grounds Ultimate (PBBGU) est une version entièrement remaniée du titre original lancé il y a dix ans. La nouvelle version comprend un gameplay revu et plus fluide grâce à une reconstruction complète du jeu dans l'Unreal Engine 5, une coopération locale et en ligne, et des modes Versus pouvant accueillir jusqu'à 8 joueurs dans le monde entier, y compris un support multiplateforme. Outre les améliorations visuelles et de gameplay, Phantom Breaker : Battle Grounds Ultimate (PBBGU) comprend également de nouveaux personnages, avec l'inclusion d'ennemis en tant que personnages jouables en mode Arcade. Le jeu a également bénéficié d'une remasterisation complète de sa bande-son, permettant aux joueurs de choisir entre une toute nouvelle bande-son composée par le groupe de J-rock féminin Phantom Breakers, ou la version classique s'ils le préfèrent. Caractéristiques : Un gameplay revu et corrigé - Le gameplay a été entièrement revu avec l'Unreal Engine 5, ce qui donne un gameplay plus fluide et des attaques spéciales plus flashy.

- Le gameplay a été entièrement revu avec l'Unreal Engine 5, ce qui donne un gameplay plus fluide et des attaques spéciales plus flashy. Modes coopératif et vs en ligne - Faites équipe avec vos amis en coopération locale ou défiez jusqu'à 8 combattants du monde entier grâce au jeu en ligne multiplateforme.

- Faites équipe avec vos amis en coopération locale ou défiez jusqu'à 8 combattants du monde entier grâce au jeu en ligne multiplateforme. Incarnez l'ennemi - Incarnez de puissants adversaires de l'univers Phantom Breaker : Battle Grounds, chacun ayant son propre style de combat et ses propres capacités en mode Arcade.

- Incarnez de puissants adversaires de l'univers Phantom Breaker : Battle Grounds, chacun ayant son propre style de combat et ses propres capacités en mode Arcade. Bande-son remastérisée - Les joueurs peuvent choisir une toute nouvelle bande-son composée par le groupe de J-rock féminin The Phantom Breakers ou les versions classiques de PB:BG ou PB:BG Overdrive.