PGA TOUR 2K25 est disponible sur Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs de simulation de golf, PGA TOUR 2K25 est enfin disponible sur Nintendo Switch 2. Proposé au prix conseillé de 74,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement.

Montez sur les plus grandes scènes du golf et montrez au monde que vous avez les capacités pour devenir, vous aussi, une légende. Prenez part aux plus grandes épreuves : le PGA Championship, l’U.S. Open et l’Open Championship débarquent dans PGA TOUR 2K.

Montez dans les classements dans un mode MyCAREER élargi, où chaque tour contribue à bâtir votre légende. Tracez votre route vers l’excellence grâce à la nouvelle personnalisation MyPLAYER, aux arbres de compétences améliorés et aux outils avancés du Concepteur de parcours. Affrontez ensuite les meilleurs golfeurs en multijoueur classé, casual et multiplateforme.

Votre objectif, c’est la première place ou rien.

EMPOIGNEZ UN CLUB. VISEZ L’EXCELLENCE.

Jouez en équipe ou les uns contre les autres en mode Match Play, Scramble ou Skins - en ligne ou en local. Jouez en associations multiplateformes, gagnez des récompenses saisonnières et hissez-vous dans le classement grâce aux tournois quotidiens et hebdomadaires.

SUR LES PLUS GRANDES SCÈNES DU GOLF

Affrontez des légendes comme Tiger Woods ou incarnez-les et découvrez certains des parcours les plus difficiles au monde. Pour la première fois dans la franchise PGA TOUR 2K, montrez ce que vous avez dans le ventre en participant au PGA Championship, à l’U.S. Open et à l’Open Championship.

VOTRE CARRIÈRE. VOTRE HÉRITAGE. VOTRE TOUCH.

Simulez les manches en dynamique, entraînez-vous pour les tournois et faites évoluer votre joueur grâce aux nouveaux systèmes de points d’attributs et de progression du niveau de l’équipement.

LES SAISONS. DE RETOUR ET PLUS PALPITANTES QUE JAMAIS.

Gagnez des récompenses, grimpez dans les classements compétitifs et découvrez les mises à jour des contenus classiques. Progressez à votre propre rythme dans les saisons précédentes.

PGA TOUR 2K25 : VISEZ L’EXCELLENCE