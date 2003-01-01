PGA TOUR 2K25 arrive sur Nintendo Switch 2

Comme le célèbre Tyger Woods, vous allez bientôt pouvoir vous aussi faire vos 9 trous à domicile, ou en déplacement (grâce au mode portable). 2K vient officiellement d'annoncer la sortie de la simulation de golf PGA TOUR 2K25 sur Nintendo Switch 2. Développé en partenariat avec Unity pour la Nintendo Switch 2, les joueurs peuvent s’attendre à une version Nintendo Switch 2 qui intègre tous les modes de jeu et fonctionnalités de PGA TOUR® 2K25, parmi lesquels le mode MyCAREER, les Sociétés en ligne multiplateformes, le Concepteur de Parcours et bien plus, tout en offrant la possibilité de jouer en mode hors ligne en déplacement et en ligne avec une connexion internet. En attendant d'avoir la confirmation de la date de sortie, nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous.

PGA TOUR 2K25 pour Nintendo Switch 2 comprend l’ensemble des fonctionnalités disponibles sur les autres plateformes, dont : EvoSwing : le réalisme est renforcé avec la toute nouvelle mécanique EvoSwing pour le Swing Stick et le 3-click Swing. Qu’un joueur soit aguerri ou débutant dans la franchise, EvoSwing complète le rythme et la dextérité propre à chaque joueur pour mieux simuler la sensation de swinguer avec son club de golf lorsqu’il utilise le Swing Stick. Avec le 3-click Swing, les joueurs peuvent profiter de la simulation améliorée tout en utilisant des indices visuels pour frapper leur coup ;



: le réalisme est renforcé avec la toute nouvelle mécanique EvoSwing pour le Swing Stick et le 3-click Swing. Qu’un joueur soit aguerri ou débutant dans la franchise, EvoSwing complète le rythme et la dextérité propre à chaque joueur pour mieux simuler la sensation de swinguer avec son club de golf lorsqu’il utilise le Swing Stick. Avec le 3-click Swing, les joueurs peuvent profiter de la simulation améliorée tout en utilisant des indices visuels pour frapper leur coup ; Perfect Swing : Offrant l'expérience de golf la plus accessible et la plus intuitive, les joueurs peuvent essayer la toute nouvelle expérience Perfect Swing, qui garantit un contact parfait à chaque swing. Les nouveaux joueurs peuvent prendre leurs marques avec le choix du club, les types de coups, le lie, le vent et diverses autres entrées sans se soucier de trouver immédiatement leur « swing parfait. » Perfect Swing est également idéal pour les joueurs chevronnés qui souhaitent simplement profiter d'une expérience relaxante avant de se lancer à nouveau dans des modes plus compétitifs ;



: Offrant l'expérience de golf la plus accessible et la plus intuitive, les joueurs peuvent essayer la toute nouvelle expérience Perfect Swing, qui garantit un contact parfait à chaque swing. Les nouveaux joueurs peuvent prendre leurs marques avec le choix du club, les types de coups, le lie, le vent et diverses autres entrées sans se soucier de trouver immédiatement leur « swing parfait. » Perfect Swing est également idéal pour les joueurs chevronnés qui souhaitent simplement profiter d'une expérience relaxante avant de se lancer à nouveau dans des modes plus compétitifs ; Entrez dans l'histoire lors des plus grands tournois : Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, les joueurs de PGA TOUR 2K25 peuvent faire leurs preuves sur certaines des plus grandes scènes du golf et devenir une légende du jeu en conquérant trois Majeurs - le Championnat PGA 2025 au Quail Hollow Club, le 125 ème US Open à l'Oakmont Country Club, et le 153 ème Open au Royal Portrush Golf Club - marquant au passage l’arrivée dans la franchise de ces trois lieux emblématiques ;



: Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, les joueurs de peuvent faire leurs preuves sur certaines des plus grandes scènes du golf et devenir une légende du jeu en conquérant trois Majeurs - le Championnat PGA 2025 au Quail Hollow Club, le 125 US Open à l'Oakmont Country Club, et le 153 Open au Royal Portrush Golf Club - marquant au passage l’arrivée dans la franchise de ces trois lieux emblématiques ; Parcours sous licence et Topgolf : 27 parcours et événements sous licence sont disponibles dès le lancement, notamment des tournois du PGA TOUR tels que le WM Phoenix Open au TPC Scottsdale, l'AT&T Pebble Beach Pro-Am à Pebble Beach et le THE PLAYERS Championship au TPC Sawgrass. L'expérience de jeu bien connue, Topgolf, est de retour, tout en ajoutant une série de quêtes à accomplir pour les joueurs. Pour ne pas être en reste, le Home of Golf arrive dans PGA TOUR 2K25 via saison 2 avec The Old Course at St. Andrews Links prêt à être joué peu après le lancement ;



: 27 parcours et événements sous licence sont disponibles dès le lancement, notamment des tournois du PGA TOUR tels que le WM Phoenix Open au TPC Scottsdale, l'AT&T Pebble Beach Pro-Am à Pebble Beach et le THE PLAYERS Championship au TPC Sawgrass. L'expérience de jeu bien connue, Topgolf, est de retour, tout en ajoutant une série de quêtes à accomplir pour les joueurs. Pour ne pas être en reste, le Home of Golf arrive dans via saison 2 avec The Old Course at St. Andrews Links prêt à être joué peu après le lancement ; Jouez comme les pros : En plus des tableaux de classement empilant plus de 200 grands noms du paysage du PGA TOUR, les joueurs de PGA TOUR 2K25 peuvent prendre le contrôle d'une liste de 11 pros masculins et féminins présentés au lancement, dont Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim, Brooke Henderson, et bien d'autres. De plus, le « plus grand golfeur du monde » Chris McDonald** rejoint le terrain pour enseigner aux pros une ou deux choses sur ce sport ;



En plus des tableaux de classement empilant plus de 200 grands noms du paysage du PGA TOUR, les joueurs de PGA TOUR 2K25 peuvent prendre le contrôle d'une liste de 11 pros masculins et féminins présentés au lancement, dont Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim, Brooke Henderson, et bien d'autres. De plus, le « plus grand golfeur du monde » Chris McDonald** rejoint le terrain pour enseigner aux pros une ou deux choses sur ce sport ; MyPLAYER, à votre façon : La suite d'outils de création MyPLAYER la plus diversifiée à ce jour permet aux joueurs de se représenter de la manière la plus authentique qui soit sur le parcours. La progression de MyPLAYER s'accompagne également d'un système de points d'attributs actualisé, de nouveaux arbres de compétences par discipline sur le parcours et d'un tout nouveau système de progression de l'équipement. Les joueurs peuvent toujours choisir parmi cinq archétypes : Machine, Métronome, Acrobate, Main Verte et Architecte, pour correspondre à leur style de jeu préféré. Des options de vêtements sont disponibles auprès de marques sous licence, dont adidas, FootJoy, Malbon Golf, et bien d'autres***. Les clubs et les balles des marques Callaway, COBRA, Mizuno, PUMA et Titleist peuvent équiper les sacs de golf des joueurs et leur permettre de swinguer avec style ;



: La suite d'outils de création MyPLAYER la plus diversifiée à ce jour permet aux joueurs de se représenter de la manière la plus authentique qui soit sur le parcours. La progression de MyPLAYER s'accompagne également d'un système de points d'attributs actualisé, de nouveaux arbres de compétences par discipline sur le parcours et d'un tout nouveau système de progression de l'équipement. Les joueurs peuvent toujours choisir parmi cinq archétypes : Machine, Métronome, Acrobate, Main Verte et Architecte, pour correspondre à leur style de jeu préféré. Des options de vêtements sont disponibles auprès de marques sous licence, dont adidas, FootJoy, Malbon Golf, et bien d'autres***. Les clubs et les balles des marques Callaway, COBRA, Mizuno, PUMA et Titleist peuvent équiper les sacs de golf des joueurs et leur permettre de swinguer avec style ; Un mode MyCAREER plus optimisé : PGA TOUR 2K25 offre l'expérience MyCAREER la plus immersive et personnalisable de la franchise à ce jour. Les joueurs peuvent montrer leur personnalité et leur résilience avec plus de choix à faire et de défis à relever que jamais. L'option de simuler dynamiquement les tours de MyCAREER ou de jouer des moments de jeu supplémentaires a été ajoutée avec de tout nouveaux événements d'entraînement et de pré-tournoi, ce qui fait du voyage MyCAREER un voyage que chaque joueur peut entreprendre à son propre rythme ;



: offre l'expérience MyCAREER la plus immersive et personnalisable de la franchise à ce jour. Les joueurs peuvent montrer leur personnalité et leur résilience avec plus de choix à faire et de défis à relever que jamais. L'option de simuler dynamiquement les tours de MyCAREER ou de jouer des moments de jeu supplémentaires a été ajoutée avec de tout nouveaux événements d'entraînement et de pré-tournoi, ce qui fait du voyage MyCAREER un voyage que chaque joueur peut entreprendre à son propre rythme ; Saisons et Clubhouse Pass: Les saisons sont de retour dans PGA TOUR 2K25 avec plus d'offres que jamais. Chaque saison comprend un tout nouveau Clubhouse Pass**** qui reste disponible à l'achat et à la progression, même lorsqu'une nouvelle sort, ainsi que des augmentations de puissance saisonnières pour la progression de l'équipement, des réinitialisations du classement, et bien plus encore. Du contenu frais sera également disponible chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Des sorties régulières de la boutique Pro, ainsi que des mises à jour d'événements, de défis et de quêtes permettront aux nouveaux joueurs comme aux anciens de garder le jeu frais et attrayant. Les Clubhouse Pass 1 à 4 sont disponibles dès maintenant sur toutes les plateformes et seront disponibles dès le lancement sur Nintendo Switch 2. Chaque Clubhouse Pass comprend 100 niveaux de nouvelles récompenses, dont 34 niveaux contenant des récompenses gratuites que tous les joueurs de PGA TOUR 2K25 peuvent gagner, notamment des ajustements de club, des outils evo, des Level-Up tokens, de l'équipement, des vêtements et bien plus encore. Les joueurs ont la possibilité de gagner des récompenses à chaque niveau en achetant le Clubhouse Pass Premium pour chaque saison ou en achetant le Member's Pass, inclus dans la PGA TOUR 2K25 Edition Légende, qui débloque le Clubhouse Pass Premium pour les saisons 1 à 5 et inclut également le Clubhouse Gear Pack, qui contient 1 tenue par type de corps, par saison, livrée au début de chaque saison ; Jouez avec ou contre vos amis : Les joueurs peuvent s’engager dans une compétition amicale avec une solide variété d'offres multijoueur avec différents formats de match, notamment Stroke Play, Match Play ou Scramble, avec ou contre d'autres joueurs, en ligne ou localement. Les nouveaux circuits classés proposent des tournois quotidiens et hebdomadaires permettant aux joueurs de gagner des récompenses chaque saison et de grimper dans les classements. Les nouvelles sociétés multiplateformes permettent aux joueurs de défier leurs amis, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent ;



: Les joueurs peuvent s’engager dans une compétition amicale avec une solide variété d'offres multijoueur avec différents formats de match, notamment Stroke Play, Match Play ou Scramble, avec ou contre d'autres joueurs, en ligne ou localement. Les nouveaux circuits classés proposent des tournois quotidiens et hebdomadaires permettant aux joueurs de gagner des récompenses chaque saison et de grimper dans les classements. Les nouvelles sociétés multiplateformes permettent aux joueurs de défier leurs amis, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent ; Libérez le créateur de parcours qui sommeille en vous: Le concepteur de parcours signature de PGA TOUR 2K propose de nouveaux outils, surfaces et éléments pour créer des parcours encore plus complexes, et ce plus rapidement que jamais. De plus, de nouveaux systèmes de caméra permettent aux concepteurs de montrer toute la beauté de leurs parcours personnalisés. Les concepteurs peuvent publier, partager et jouer les parcours qu'ils ont créés, les mettant ainsi à la disposition de toute la communauté.