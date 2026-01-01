Persona célèbre son 30ème anniversaire en 2026 - Des annonces à venir toute l'année

L'année 2026 va compter un nombre très intéressant d'anniversaires de licences cultes. Du côté d'Atlus, ce sera l'année des 30 ans de la saga Persona, pensée à la base comme un spin-off de la série Shin Megami Tensei. Alors que les joueurs attendent désespérément des news de Persona 6 ou du remake de Persona 4, est-ce que ce 30ème anniversaire sera l'occasion pour les joueurs d'en apprendre davantage ? Qui vivra verra ! En attendant, nous vous laissons découvrir la courte vidéo anniversaire publiée par Atlus, accompagnée d'un petit message nous demandant de nous tenir prêts à de nouvelles annonces.

La célébration du #P30th se poursuit dans le style classique de Persona ✨ Nous sommes impatients de partager avec vous tous les projets passionnants prévus tout au long de l'année !