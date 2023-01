Persona 5 Royal a dépassé les 3,3 millions d'unités vendues dans le monde

Décidément, Atlus semble avoir le vent en poupe avec sa licence Persona. Alors que nous attendons impatiemment l'arrivée de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden sur l'eShop le 19 janvier prochain, Atlus vient de communiquer dans les colonnes du Famitsu de nouvelles informations concernant Persona 5 Royal, la version la plus aboutie du jeu éponyme. Tous supports confondus, allant de la PS4 à la Nintendo Switch en passant par le PC, le titre s'est vendu à plus de 3,3 millions d'unités. Un chiffre très correct et qui on espère incitera Atlus a proposer davantage de titres peu connus du public Occidental dans les mois à venir.

Persona5 Royal

Acheter sur amazon.fr

Source : Famitsu