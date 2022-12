Peppa Pig: Aventures Autour du Monde débarque sur Nintendo Switch

Visiblement, la petite Peppa Pig semble avoir trouvé une bonne place sur consoles de jeu. Après Mon amie Peppa Pig, Outright Games et Hasbro viennent de confirmer la sortie d'un nouveau jeu à destination des plus jeunes : Peppa Pig : Aventures Autour du Monde. Attendu pour le 17 mars 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, vous pouvez découvrir ci-dessous le premier trailer du jeu ci-dessous.

Faites vos valises et prenez la route avec Peppa ! Au fil de vos aventures, vous pourrez découvrir New York, Paris, Londres, l’Australie et bien d’autres endroits, faire de nouvelles rencontres, accomplir des missions passionnantes et récupérer des tas d’accessoires pour vous déguiser.

Mais vous n’avez pas besoin de voyager loin pour vous amuser ! Vous pouvez aussi bâtir une magnifique maison dans le quartier de Peppa et la décorer avec les objets à collectionner et les souvenirs récupérés lors de vos aventures. Plus drôle encore, vous pouvez transformer vos proches en personnages de PEPPA PIG et les faire participer à l’histoire !