Penny’s Big Breakaway - L'équipe derrière Sonic Mania revient avec un tout nouveau jeu de plateforme sur Nintendo Switch

Après avoir développé Sonic Mania, les développeurs se sont réunis sous le label Evening Star et nous proposent de découvrir leur nouveau jeu de plateforme : Penny’s Big Breakaway. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le début de l'année 2024 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ainsi que ses premières mécaniques de jeu ci-dessous.

Dans Penny’s Big Breakaway, vous incarnez Penny, une jeune artiste souhaitant rejoindre la cour impériale, désormais en fuite après que son yo-yo a provoqué tout un remue-ménage lors de son audition au palais. En réponse, l'empereur Eddie a ordonné à ses loyaux gardes manchots de capturer Penny et Yo-Yo, son compagnon à ficelle. La traque est désormais lancée et c'est à vous d'aider notre héroïne à échapper à la capture à travers 12 mondes géométriques colorés !

Réalisé avec le moteur d'Evening Star, le Star Engine, Penny’s Big Breakaway transforme chaque niveau en une course-poursuite effrénée avec une horde de manchots à vos trousses. Ces adversaires aviaires pataugeurs jailliront des murs, sauteront des falaises et tenteront de se jeter sur vous afin de vous stopper dans votre progression du mieux qu'ils le peuvent. Mais rassurez-vous : Penny est une acrobate agile, y compris dans les airs. Vous sauterez, tournoierez et roulerez à travers divers terrains complexes et colorés dans lesquels vous trouverez des rampes vertigineuses, des rebords élevés, des falaises gigantesqueset bien plus. Chaque obstacle est une occasion d'augmenter votre vitesse pour mettre un peu plus de distance entre vous et vos poursuivants dénués de vol. Assurez-vous d'apprendre à conserver votre inertie lorsque vous jouez car en plus du mode histoire, Penny’s Big Breakaway proposera également un mode contre-la-montre dans lequel vous pourrez tenter de réaliser la fuite parfaite et la montrer au monde entier en inscrivant votre record dans les classements.