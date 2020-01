Pégases 2020 : la France lance ses propres "Game Awards" - découvrez les titres des 120 jeux vidéo en compétition

L’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo créée par le Syndicat National du Jeu Vidéo vient de révéler la liste des 120 jeux vidéo en compétition pour l a première cérémonie des Pégases 2020 qui aura lieu le 9 mars 202 0 au Théâtre de la Madeleine à Paris. Cette cérémonie qui a pour but de mettre en valeur la grande diversité de la production française et mondiale tout en célébrant la création française de la première industrie culturelle au monde espère devenir aux jeux vidéo ce que les César sont au cinéma et les Victoires de la Musique à la musique et devenir un rendez-vous incontournable comme les Game Awards aux Etats-Unis ou encore les BAFTA Video Games Awards au Royaume-Uni.

Au cours de la cérémonie, qui sera diffusée en direct, près de 17 trophées (désignés par près de 1200 professionnels des jeux vidéo) seront décernés avec des happening, des remettants célèbres mais aussi à l'instar des Game Awards, des exclusivités sur l'année à venir ... En attendant, d'autres informations, et notamment les noms des deux personnalités qui joueront les maîtres de cérémonie, retrouvez les 120 jeux sélectionnés dans les 17 catégories ci-dessous. Vous y retrouverez certains jeux disponibles sur Nintendo Switch notamment Dead Cells, Just Dance 2020, Monster Boy and The Cursed Kingdom, Unruly Heroes, Let's Sing 2020, Astérix & Obélix XXL3, AWAY, Journey to The Unexpected, Bee simulator, Vectronom, Metro Exodus, Asphalt 9 : legends, Pikuniku...

Source : Academiejeuvideo