Pecaminosa - Une atmosphère de film noir vous attend sur Nintendo Switch

Proposant une aventure pixellisée originale sur Nintendo Switch, il ne manquait qu'à Pecaminosa - a pixel noir game une date de sortie. Cet action-RPG proposant de suivre l'enquête de John Souza sera officiellement disponible à partir du 27 mai sur l'eShop de la console au prix de 14,99€.

Pecaminosa mélange le charme du pixel art et les mécanismes d'un Action RPG avec l'atmosphère d'un film noir. Vous n'avez jamais vu ni joué à quelque chose de semblable. Interrogez des suspects, explorez une ville dominée par le crime et le péché, et n'hésitez jamais à utiliser vos poings et vos armes. Les temps sont durs dans une ville très dure.

Personnalisez l'apparence et l'équipement de votre personnage et faites-le évoluer grâce au système L.I.F.E., qui répartit les points d'expérience en quatre paramètres différents : Chance, Intelligence, Force et Endurance. Jouez au Blackjack pour gagner de l'argent supplémentaire, allez au magasin d'alcools, fréquentez la racaille, visitez le poste de police et la maison close, en plus d'autres lieux recréés avec beaucoup de détails graphiques... et ne faites confiance à personne. Il y a une balle avec votre nom dessus, et elle est impatiente de vous rencontrer.

HISTOIRE

Bienvenue à Pecaminosa, une ville frontière entre les États-Unis et le Mexique où le jeu, la corruption et le crime règnent dans ses rues poussiéreuses. Un foyer pour tous ceux qui vivent en marge de la loi... et pour notre protagoniste, John Souza, un ancien détective, un homme qui a connu des jours meilleurs avant de trouver le réconfort au fond de la bouteille.

John n'aurait jamais soupçonné que sa prochaine mission serait confiée à un fantôme. Le spectre des "Deux Anges" de Charlie lui apparaît avec une tâche : capturer ses anciens associés afin d'obtenir la rédemption de leurs péchés et de pouvoir franchir les portes du Paradis. Chasser les vivants afin d'apporter la paix aux morts.

CARACTÉRISTIQUES