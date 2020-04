Peaky Blinders : Mastermind arrive cet été sur Nintendo Switch

Créé par le studio Futurlab en collaboration avec Steven Knight le réalisateur de la série Peaky Blinders, le jeu Peaky Blinders : Mastermind est une préquelle de la première saison. Ce jeu de stratégie / aventure se déroule en 1920 dans la ville de Birmingham et vous plonge au cœur du gang de la famille Shelby qui découvre alors qu'il y a un complot mené contre eux qui risque de mettre à mal leurs plans criminels.

Vous dirigez les six membres de la famille chacun ayant leurs propres capacités et devez les faire coopérer afin de pouvoir avancer dans le niveau. Et si le plan ne se déroule à la perfection, vous pourrez toujours revenir en arrière pour pouvoir rectifier une erreur ou contourner un obstacle plus facilement en ajustant les actions de chacun.