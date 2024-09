PDP vous présente la nouvelle manette sans fil Rematch Glow

Microsoft l'a bien compris avec ses innombrables version, les joueurs adorent les manettes de jeu. Dernière en date à arriver sur le marché signée Turtle Beach Corporation et Performance Designed Products (PDP), la REMATCH GLOW Boo Hoo est un modèle de manette phosphorescente sous licence officielle, et à l'image de Boo, le célèbre fantôme de la licence Super Mario. Disponible à partir du 8 octobre chez les différents revendeurs partenaires, la manette sans fil sera également accompagnée par une housse de transport ayant les mêmes caractéristiques phosphorescentes.

La manette sans fil REMATCH GLOW Boo Hoo va illuminer les parties des joueurs sur Nintendo Switch avec ses motifs uniques phosphorescents. Elle dispose d'une autonomie de 40 h, de capteurs de motion control, d'une portée sans fil à faible latence de 9 mètres et de deux boutons arrière reprogrammables. En plus de la manette Boo Hoo, PDP a également imaginé un nouvel étui de voyage Boo Hoo Plus GLOW pour Nintendo Switch à l'effigie du fantôme préféré des fans.

La manette sans fil REMATCH GLOW Boo Hoo sous licence officielle Nintendo Switch est disponible en précommande chez les revendeurs partenaires au prix de 59,99 €. L’étui de voyage Boo Hoo Plus GLOW sera bientôt disponible en précommande au prix de 19,99 €. Les deux produits sortiront le 8 octobre 2024.