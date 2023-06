PAW Patrol World - La Pat'Patrouille s'offre un nouveau trailer et une fenêtre de sortie

Avis aux plus jeunes, Outright Games, Paramount Consumer Products, Nickelodeon et Spin Master Ltd. viennent de donner de nouvelles informations sur le jeu PAW Patrol World - La Pat'Patrouille. Présenté comme le jeu le plus ambitieux de la licence Pat'Patrouille à ce jour, le titre sera officiellement disponible dans le courant du mois de septembre sur Nintendo Switch et supports concurrents.

PAW Patrol World - La Pat'Patrouille est un jeu d’aventure en monde ouvert qui recrée fidèlement les environnements et les personnages de la série phénomène pour offrir une expérience authentique aux fans de tout âge. Vous pouvez explorer en famille les rues de la Grande Vallée, les tours de Barkingburg, la montagne de Jake et la jungle sauvage : PAW Patrol World - La Pat'Patrouille vous fera vivre une aventure extraordinaire aux côtés des chiots.

Dans ce nouvel épisode, le maire Hellinger et ses chatons cherchent à perturber les festivités du Jour de la Pat’ Patrouille. Vous pouvez basculer d’un chiot à l’autre pour réaliser des sauvetages audacieux, résoudre des énigmes et accomplir des missions amusantes. Grâce aux 8 personnages jouables possédant chacun leurs propres véhicules et capacités (Chase, Stella, Marcus, Ruben, Rocky, Zuma, Tracker et Everest), les fans pourront vivre une aventure 100 % Pat’ Patrouille et s’amuser à repérer les personnages de la série disséminés un peu partout dans le jeu.

Le monde est rempli d’objets à collectionner et de secrets permettant de débloquer des missions et des objets pour personnaliser les personnages et les véhicules. Récupérez un maximum de friandises pour obtenir des skins, des emojis et des autocollants. De plus, en aidant Mme Goodway à compléter sa collection d’illustrations pour sa poulette préférée, vous accéderez à l’exposition d’art Galinetta.

En mode solo ou coopératif 2 joueurs, PAW Patrol World - La Pat'Patrouille offre des heures et des heures de plaisir à toute la famille et propose également quatre « Missions Flashback » spéciales inspirées d’épisodes emblématiques de la série animée.

Conçu pour offrir une accessibilité maximale aux plus jeunes fans de la Pat’ Patrouille, le jeu dispose d’options pour simplifier les interactions avec les personnages, en désactivant par exemple le contrôle de la caméra afin d’aider les joueurs à se concentrer sur les aspects les plus importants du jeu. Le jeu, par ailleurs entièrement doublé et doté d’un système de commandes intuitif, permet également aux plus jeunes d’explorer le monde ouvert en toute liberté sans se soucier des objectifs de mission.