PAW Patrol World - La Pat’Patrouille est disponible sur Nintendo Switch

Avis aux parents des enfants gamers, PAW Patrol World - La Pat’Patrouille est disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents. La série à succès produite par Spin Master Entertainment vient effet de s'offrir son premier jeu en monde ouvert pour célébrer les 10 ans de la licence. Nous vous laissons découvrir la bande-annonce du jeu ci-dessous.

PAW Patrol World - La Pat’Patrouille est un jeu d’aventure en monde ouvert. Les fans de tout âge peuvent explorer librement les rues et les environs de la Grande Vallée, la ville natale des chiots. Mais ce n’est pas tout ! L’équipe britannique de doublage officielle prête également leurs voix aux personnages iconiques de la série : Justin Paul Kelley (Chase), Solomon Brown (Ryder), Kallan Holley (Stella), Devan Cohen (Ruben), et bien d’autres encore !

Incarnez vos chiots préférés de la série télévisée et collaborez pour sauver les festivités du Jour de la Pat’Patrouille : saurez-vous déjouer le plan machiavélique du maire Hellinger et de son équipe de chatons semeurs de pagaille ? Vous pourrez choisir parmi 8 personnages jouables : Chase, Stella, Marcus, Ruben, Rocky et Zuma de l’équipe d’origine, ou encore Tracker et Everest, deux autres protagonistes parmi les plus populaires de la franchise ! Au cours de vos missions, vous pourrez changer de chiot à tout moment, conduire leurs véhicules et utiliser leurs compétences uniques pour ramener la paix au sein de la Grande Vallée !

Offrant une accessibilité maximale aux fans les plus jeunes, PAW Patrol World - La Pat’Patrouillepromet des heures de divertissement pour toute la famille. Les joueurs pourront explorer le monde librement (en mode solo ou coopératif 2 joueurs), effectuer de nombreuses missions, des quêtes secondaires et débloquer une multitude d’objets inspirés de la série : tenues, personnalisations de véhicules, autocollants, émoticônes, et bien d’autres éléments encore ! Les plus perspicaces ne manqueront pas de repérer Chickaletta, la poulette préférée de Mme Goodway, disséminée sur les diverses illustrations à collectionner tout au long du jeu.