PAW Patrol Rescue Wheels: Championship annoncé pour fin octobre sur Nintendo Switch

Visiblement il semblerait que tout le monde se soit donné le mot pour sortir des jeux de courses en 2025. Les plus jeunes seront ainsi ravis de retrouver la Pat'Patrouille dans un nouveau jeu de course intitulé PAW Patrol Rescue Wheels: Championship. Attendu pour le 31 octobre 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, ce sont une douzaine de circuits et 3 arènes tirées de la série animée qui seront accessibles aux joueurs.

Dans PAW Patrol Rescue Wheels: Championship, les joueurs peuvent choisir l’un des personnages jouables pour déraper, sauter et réaliser des cascades dans les airs sur 12 circuits et 3 arènes de la série animée (notamment Adventure Bay, la Montagne et Foggy Bottom). Grâce à la mécanique de transformation, les chiots peuvent convertir leurs véhicules standard en monster trucks pour débloquer des capacités spéciales et des techniques de course.

Les joueurs pourront jouer en solo ou défier leurs proches en mode coopératif local. Accessible aux enfants de 3 ans et plus grâce à des commandes spécialement pensées, le titre offre une profondeur suffisante pour passionner les parents et les enfants plus âgés. Le système de transformation en monster truck permet de convertir les véhicules des chiots pour réaliser des cascades dans les airs époustouflantes, gagner des bonus et débloquer des capacités spéciales. Ils pourront explorer Adventure Bay, la Montagne et Foggy Bottom au travers de plusieurs circuits et jouer en écran partagé avec leurs amis et leur famille. Pendant la course, les joueurs pourront récupérer des objets spéciaux et des bonus pour prendre l’avantage sur leurs adversaires dans cette aventure à haute vitesse.