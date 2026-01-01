PAW Patrol, la Pat'Patrouille : Mission Dino aura le droit à sa version Nintendo Switch 2 le 2 octobre 2026

Attendu pour le 31 juillet 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Outright Games en collaboration avec Nickelodeon viennent d'annoncer que PAW Patrol, la Pat'Patrouille : Mission Dino aura également le droit à sa version Nintendo Switch 2 le 2 octobre prochain , proposant ainsi le jeu avec des graphismes améliorés sur console Nintendo.

Dans PAW Patrol, la Pat'Patrouilleᴹᶜ: Mission Dino, qui sortira le 31 juillet 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, les joueurs rejoignent Chase, Marcus, Ruben, Stella, Rocky et Zuma sur l’île des dinosaures dans une toute nouvelle aventure scénarisée inspirée de la saison 13 de Pat’Patrouille et du prochain film, La Pat'patrouille : Le film Mission Dino. Les joueurs explorent différentes régions, accomplissent des missions de sauvetage et aident des amis préhistoriques dans le besoin grâce à un gameplay accessible et familial, conçu pour un jeune public.

A travers l’île, les joueurs rétablissent l’équilibre dans les environnements affectés par les actions du maire Hellinger, y compris dans une jungle remplie de fruits tropicaux, nettoient la pollution, réparent des ponts et sauvent des dinosaures échoués alors que le monde reprend peu à peu vie.

La version Nintendo Switch 2 proposera une série d’améliorations techniques et visuelles, notamment des textures et graphismes améliorés, une densité accrue de feuillage et de décoration des cartes, une distance d’affichage étendue et des effets visuels améliorés. Il prendra également en plus la coopération locale et GameShape, permettant aux joueurs de découvrir l’île des dinosaures ensemble de nouvelles manières.