PAW Patrol, la Pat'Patrouille : Mission Dino annoncé sur Nintendo Switch

Outright Games, en collaboration avec Nickelodeon, vient de dévoiler le jeu vidéo PAW Patrol, la Pat'Patrouilleᴹᶜ: Mission Dino, une nouvelle aventure de la PAT’ Patrouille dans laquelle les chiots héroïques reprennent du service sur l’île des dinos. Annoncé pour le 31 juillet 2026 , le jeu invite les joueurs à vivre une aventure conçue pour toute la famille. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

PAW Patrol, la Pat'Patrouilleᴹᶜ: Mission Dino raconte une histoire originale située sur l’île des dinos, l’environnement préhistorique créé pour la saison 13 de PAT’ Patrouille et qui figurera dans le film La Pat’ Patrouille – Le film : Mission Dino dont la sortie au cinéma est prévue pour août 2026. Le jeu permet aux plus jeunes fans d’incarner Chase, Marcus, Stella et tous leurs chiots favoris dans une nouvelle aventure narrative sur l’île des dinos pour accomplir des missions de sauvetage et sauver leurs copains préhistoriques.

Pensé pour les enfants, PAW Patrol, la Pat'Patrouilleᴹᶜ: Mission Dino offre une introduction accessible au jeu vidéo. Inspiré du film, conçu pour deux joueurs et spécifiquement adapté à un jeune public, le jeu raconte une histoire originale et invite les joueurs à vivre une nouvelle aventure lors de laquelle ils devront explorer l’environnement et résoudre des énigmes simples pour accomplir des missions de sauvetage sur l’île.

Chaque chiot a une personnalité propre et des compétences spécifiques : aucune mission n’est trop dure quand on a des amis qui assurent ! Chase, le chiot policier, peut activer des mécanismes et interagir avec des objets grâce à son lance-balle. Marcus, le pompier de l’équipe, peut utiliser son canon à eau pour activer des éléments de l’environnement et aider les dinos en détresse. Quant à Stella, la pilote intrépide, elle peut déployer ses ailes pour atteindre les zones les plus difficiles d’accès. Au cours de leur mission, les jeunes joueurs pourront passer d’un chiot à l’autre en un clin d’œil et monter à bord du véhicule signature de chaque membre de l’équipe. Des chiots supplémentaires, de nouveaux lieux et des personnages inédits ou familiers seront dévoilés très prochainement.

L’exploration est au cœur de l’expérience proposée par le jeu. L’île des dinos est un lieu haut en couleur offrant d’innombrables opportunités de découverte, d’interaction et de résolution d’énigmes. En solo ou en mode coopératif, le jeu encourage le travail d’équipe, la confiance en soi et la curiosité, autant de thèmes majeurs qui ont fait le succès international de PAT’ Patrouille®.

Produite par Spin Master et lancée en 2013, PAT’ Patrouille est aujourd’hui l’une des franchises de divertissement les plus populaires auprès des enfants du monde entier. Véritable phénomène mondial, la marque rassemble plusieurs séries animées, des films, des expériences en direct et une gamme de produits dont la valeur est estimée à plusieurs milliards de dollars.