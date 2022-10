Paw Patrol, la Pat'Patrouille : Grand Prix - Les chiots sont au volant sur Nintendo Switch

Dépêchez-vous de ranger Mario Kart 8 Deluxe, le jeu de course Paw Patrol, la Pat'Patrouille : Grand Prix mettant en avant les chiots de la série éponyme vient de sortir sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Rejoignez Ryder, Chase et le reste de la Pat’ Patrouille dans leur mission la plus rapide : gagner la Coupe des chiots ! Les joueurs pourront se frayer un chemin à toute vitesse sur 11 pistes telle que la Grande Vallée, la station de snowboard de Jake, la jungle et bien d’autres endroits, afin de découvrir qui sera le plus rapide des coureurs. Mais attention au maire Hellinger, il pourrait être juste au coin de la rue dans son dirigeable pour causer toutes sortes de dégâts sur la piste !

En plus d'être le tout premier jeu de course de kart de la Pat’ Patrouille, PAW Patrol, la Pat’ Patrouille : Grand Prix est le premier jeu vidéo multijoueur de Pat’ Patrouille qui permet de jouer jusqu'à 4 joueurs à la fois, permettant à toute la famille de jouer ensemble via un écran partagé. Faites la course pour devenir un champion en utilisant des bonus et des boosts comme des bombes à eau, des boules de neige et des explosions de confettis. Les stars de piste plus expérimentées pourront jouer en mode difficile, tandis que les plus jeunes joueurs pourront utiliser les options de contrôle facile avec l'accélération automatique pour les guider jusqu'à la ligne d'arrivée.