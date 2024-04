Pause Lecture - The Impact of Iwata par Lucas M. Thomas chez NF Publishing

Après l'excellent Ainsi parlait Iwata-san traduit et publié chez nous en avril 2021 chez Mana Books, il m'en fallait encore. J'avais besoin de lire, de comprendre et d'en apprendre toujours plus sur Satoru Iwata, le regretté grand patron de Nintendo qui nous a quitté le 11 juillet 2015 . C'est ainsi que j'ai appris l'existence du livre The Impact of Iwata écrit par Lucas M. Thomas, rédacteur en chef et fondateur du magazine bimensuel Nintendo Force. Dans son livre, l'auteur retrace au travers de 16 chapitres la vie entière de Satoru Iwata en partant de son enfance jusqu'à sa disparition tragique, en n'oubliant pas ni son passage chez Hal Laboratory ni son ascension chez Nintendo jusqu'à la tête de l'entreprise.

Lorsque j'ai appris l'existence de cet ouvrage qui allait semble-t-il combler mon désir d'en apprendre plus sur ce très grand monsieur qu'était Satoru Iwata, j'ai contacté l'auteur du livre pour savoir si une traduction de celui-ci dans la langue de Molière était au programme. Pour l'instant, ce n'est tout simplement pas prévu et j'ai dû jeter mon dévolu sur cet ouvrage dans sa langue original, en anglais donc. Je me dois donc de le marteler, The Impact of Iwata n'est pour l'instant disponible qu'en anglais, que ce soit en format physique ou en ebook, si vous ne lisez pas l'anglais il vous faudra prier pour qu'une traduction arrive chez nous. Lucas M. Thomas m'a tout de même gentiment envoyé l'ebook de son livre pour que je puisse vous proposer aujourd'hui cet article-critique et je l'en remercie chaleureusement.

Le premier contact avec le livre se fait par la couverture et je dois dire que l'auteur a fait d'excellents choix en termes d’illustrations. Satoru Iwata trône fièrement au centre de l'ouvrage en faisant sa pause iconique "Directly to you", celle du Nintendo Direct du 13 février 2014 .

Ce choix judicieux dans les illustrations se retrouve d'ailleurs dans l'intégralité du livre puisque celui-ci prend la forme d'un gigantesque magazine premium et non d'un simple livre purement rempli de textes et de caractères. Cet aspect magazine n'est aucunement péjoratif ici, puisqu'on prend justement grand plaisir à enchaîner les pages de cet ouvrage tant elles sont belles, propres, bien travaillées et bien remplies. On se plaît à parcourir et à dévorer le livre tant sa lecture est facilitée par toutes ces images et effets de mises en page - ce n'est pas pour rien qu'on commence tous la lecture par des livres remplis d'images - qui empêche toute fatigue de s'installer. Les images, souvent de jeux vidéo et parfois de moments de la vie de Satoru Iwata photographiés ou illustrés, permettent la mise en contexte des paragraphes, mais aussi quelques éclaircissements sur la lecture en apportant un support visuel pour mieux saisir le texte. On trouve aussi quelques captures de moments iconiques des conférences et Nintendo Direct de l'entreprise, avec notamment les présentations de toutes les consoles sorties par la firme durant l'ère Satoru Iwata.

Je ne tarirais pas d'éloges sur la mise en page qui m'a autant donné envie de dévorer le livre que de m'arrêter sur toutes les pages pour voir les photos, scruter les détails et admirer les illustrations réalisées par divers artistes versés dans l'art de dessiner et de s'approprier le style Nintendo comme Philip Summers, bien connu pour ses guides de jeux dessinés à la main. Chaque chapitre est d'ailleurs introduit par une illustration de toute beauté annonçant à la fois la couleur et la thématique à venir. Mais il me faut aussi ne pas oublier de parler du texte en lui-même. Sa lecture est fluide, même en anglais, grâce à un style propre, sans fioritures, qui va droit au but et reste plaisant pour ne jamais lasser. Bourré d'anecdotes personnelles, de références et de bons mots sur Satoru Iwata, The Impact of Iwata sait raconter la vie de ce grand monsieur - il le fait même avec brio - et saura vous captiver tout en vous rappelant son bon, voire, son excellent souvenir.

De la création de la Nintendo Wii au sauvetage de Pokémon Argent et Pokémon Or par le jeune PDG d'Hal Laboratory qui venait à peine de prendre ses fonctions, l'ouvrage de Lucas M. Thomas est aussi exhaustif que passionnant. J'y ai d'ailleurs appris bon nombre d'anecdotes et de tranches de vie de ce PDG qui me fascine tant, alors même que je suis plutôt versé dans le sujet. J'ai pu comprendre un peu mieux son amitié avec Shigeru Miyamoto ou bien encore celle avec le neuroscientifique Ryuta Kawashima. En effet, j'ai notamment appris grâce au livre que le jour de la sortie Japonaise de la Nintendo DS Satoru Iwata prenait l'avion pour rencontrer le célèbre scientifique et lui présenter la console avec, en elle, l'ébauche du Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ? afin de sécuriser les ventes de celle-ci sur le long terme avec un titre totalement inédit qui parlerait aux joueurs plus occasionnels.

Ce livre salue et honore la mémoire encore vivace du PDG de Nintendo qui n'aura pas pu connaître, bien qu'il l'ait orchestré en coulisses, le succès insolent de la Nintendo Switch. Grâce à son travail journalistique remarquable et à sa plume efficace, Lucas M. Thomas est parvenu à raviver en moi le souvenir d'un Satoru Iwata que seuls ses propres mots dans le livre Ainsi parlait Iwata-san avait pu raviver en moi malgré mes visionnages quasi trimestriels de Nintendo Direct de cette belle époque ou de rétrospectives vidéo sur la toile. Chaque mois de juillet, j'avais une pensée émue pour l'homme qui a su me faire découvrir Nintendo sous un autre visage, celui de l'entreprise aux valeurs et à la créativité sans bornes, par sa figure sympathique, ses stratégies marketings et ses belles actions comme celle de diviser son salaire après l'échec de la Nintendo Wii U. Le 11 juillet prochain qui marquera les 9 ans de son décès sera cette fois-ci encore plus fort pour moi grâce à ce livre qui m'a montré que je ne suis clairement pas le seul à avoir été marqué par Satoru Iwata et à quel point j'ignorais encore beaucoup de choses sur lui. Si je ne me trompais clairement pas sur sa personne, sur son talent en tant que développeur et chef d'entreprise ou encore sur son humilité comme ses qualités humaines, je n'avais jamais abordé sa vie sous l'angle choisi par l'auteur. L'angle de l'influence qu'a eu Satoru Iwata sur bon nombre de jeux vidéo que nous chérissons aujourd'hui, de l'influence qu'il a pu avoir sur la création de nos consoles de cœurs et de l'influence que son héritage a encore aujourd'hui. L'auteur nous délivre un livre écrit avec passion et admiration pour celui qui aura été un président sur sa carte de visite, un développeur de jeu dans son esprit et un joueur dans son cœur.

Cette passion contagieuse pour le jeu vidéo, sa création et la diffusion de cet art nouveau, que propageait Satoru Iwata à chacune de ces rencontres, de ces apparitions et par ses décisions se retrouve aussi tout au fil du livre avec des mots écrits par d'autres artistes, écrivains, vidéastes ou anciens employés de Nintendo tel que Kit Ellis, célèbre pour sa participation à la création des Nintendo Direct ou en tant que cohôte des Nintendo Minutes, ou encore André Segers du média virtuel GameXplain. La liste d'invités dans les pages de ce livre est assez longue et, si la plupart des personnes prêtant leurs plumes et leurs passions à cet ouvrage ne sont surtout connues qu'outre-Atlantique, sachez tout de même que leur admiration pour Satoru Iwata et son travail se ressent énormément au fil de leurs mots, à l'instar de tout l'ouvrage de Lucas M. Thomas, témoignant ainsi de l'impact qu'ont eu et qu'auront toujours la vie et l'œuvre de Satoru Iwata. Car c'est bien ici de cela qu'il est question, de l'impact d'Iwata.

Si vous parlez anglais, je vous recommande plus que chaudement la lecture du livre The Impact of Iwata de Lucas M. Thomas que vous pouvez vous procurer en cliquant-ici et ici en version ebook. Si vous ne parlez pas anglais, joignez vos forces aux miennes pour invoquer une sacro-sainte traduction dans la langue de Molière qui permettrait à cet ouvrage de rayonner chez nous, petits francophones.

Source : Nintendoforcemagazine