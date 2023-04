Pause Lecture - La Saga Suikoden - Une étoile au Firmament du J-RPG - Third éditions

Si aujourd’hui le nom de Konami fait encore vibrer les joueurs, il est dur de s’imaginer que dans les années 70 Konami était initialement dans la réparation et la location de juke-box. Ayant réussi à prendre le coche comme de nombreuses autres société japonaises connues de tous dans le domaine, la société a su traverser les décennies en passant de l’arcade aux consoles et en enchaînant les hits. Seul un genre manquait encore au palmarès de Konami : les J-RPG.

C’est dans les années 90 que la firme réussit une percée dans le genre avec l’arrivée de Yoshitaka Murayama, qui travaillera en étroite collaboration avec Junko Kawano sur ce qui allait devenir le premier Suikoden sur Playstation. Basé sur le roman Shui-hu-Zhuan, traduit Au bord de l’Eau en Français, (et Suikoden en Japonais), l’histoire nous contait les pérégrinations d’un groupe de bandits et de hors-la-loi qui étaient en conflit direct avec l’Empire Chinois. Ce seront en tout 108 personnages, à savoir les 108 étoiles du destin qui se regrouperont dans une forteresse cachée au milieu d’un lac.

Vous l’aurez compris si vous connaissez le jeu vidéo Suikoden en lisant ces dernières lignes, Yoshitaka Murayama s’est grandement inspiré du roman pour la trame de base de son J-RPG, en changeant les antagonistes et en apportant un aspect plus magique à l’œuvre avec les 27 vraies Runes et tout le mythe qui en découle avec le combat entre l’Epée et le Bouclier.

Après une dizaines de titres (canons et spin-off), la licence est malheureusement tombée dans l’oublie, mais reste encore très chère aux fans de J-RPG et à ceux ayant eu la chance de faire le premier opus à l’époque sur Playstation. Alors que 2023 signe le retour de la licence avec les portages HD de Suikoden I et II sur Nintendo Switch, l’auteur Jonathan Remoiville nous offre un nouvel ouvrage édité chez nos amis de Third éditions, dénommé La Saga Suikoden - Une étoile au Firmament du J-RPG.

Ce sont plus de 230 pages qui vous attendent pour découvrir les prémices de la licence, son évolution jusqu’au 3ème épisode, et la déchéance qui a suivi peu après après des choix plus ou moins mitigés dans l’évolutions du gameplay, de l’intrigue, ou encore le départ de Yoshitaka Murayama un peu avant la sortie de Suikoden III qui a poussé les joueurs à délaisser peu à peu la licence. La Saga Suikoden - Une étoile au Firmament s’adresse avant-tout aux fans de la licence ayant déjà une bonne connaissance sur cette dernière. Si vous la découvrez avec cet ouvrage, vous prendrez alors le risque de découvrir les scénarios de chaque épisode de la licence, ou vous ferez le choix de ne pas lire une partie non négligeable de l’ouvrage pour vous contenter que de l’analyse de chaque épisode.

Une chose est sûre en tous les cas, La Saga Suikoden - Une étoile au Firmament est un ouvrage de qualité pour nous permettre d’en apprendre davantage sur cette licence culte, et on espère sincèrement que Konami ne se plantera pas avec le portage HD des deux premiers opus sur Nintendo Switch dans les prochains mois.

