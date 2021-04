Pause Lecture - La Musique dans Zelda : Les Clefs d'une Epopée Hylienne

La musique dans le jeu vidéo... Simples bruitages sur les premiers jeux dans les années 70, la musique a su évoluer au fil des décennies et des progrès techniques pour arriver à nous fournir de véritables orchestrations durant nos aventures. Cette évolution, nous avons également pu la vivre nous-même autour de nos licences préférées.

Parmi-elles, il en est une qui est un appel à l’aventure constant chez bien des fans de Nintendo : The Legend of Zelda. Et pourtant on en connaît tellement peu sur la richesse de son univers musical. Nintendo semblant conserver un esprit de secret et de conservation vis-à-vis de ses employés, il est vrai que pour beaucoup de joueurs seuls les noms des plus grands personnages de la firme comme Shigeru Miyamoto ou Eiji Aonuma nous parlent. Pire, lorsque l’on associe Nintendo et Musique, 9 fois sur 10 le seul nom qui nous vient en tête est celui de Koji Kondo.

Et pourtant, malgré son CV impressionnant au sein de la société Japonaise, Koji Kondo est passé du statut de compositeur à celui de superviseur à l’époque de la Nintendo 64, laissant ainsi une nouvelle génération de compositeurs faire ses preuves sur les nouvelles productions de Nintendo. Qui sont ces personnes que l’on peine à nommer ? Qui est derrière le renouveau de l’ambiance musicale de The Wind Waker ? À qui doit-on les musiques à l'orientation western de Spirit Tracks ? Et qui a permis l’arrivée des musiques orchestrales sur la licence ? Et au final, y’a-t’il une règle autour de la musique de la licence The Legend of Zelda, un « son Zelda » ?

Toutes ces questions, Fanny Rebillard se les aient posées et elle en a tiré un ouvrage exclusivement centré sur l’univers musical de la licence, édité par Third éditions : La Musique dans Zelda : Les Clefs d’une Epopée Hylienne.

À travers cet ouvrage, son auteur rend leurs lettres de noblesses à tous ces compositeurs qui ont su au fil des années apporter leur savoir dans cette licence si particulière. Mais elle va également plus loin en tentant de décrypter l’univers musical de la licence, découvrir ses fondements, décrypter les thèmes emblématiques de la licence, et ce, de la manière la plus claire possible pour que l’ouvrage puisse être apprécié par un maximum de gens sans avoir de connaissances poussées sur la culture musicale. Un ouvrage que l’on ne peut que vivement conseiller aux amoureux de The Legend of Zelda, afin de découvrir sous un nouvel angle l’évolution de la licence.

Depuis plus de trente ans, The Legend of Zelda fait partie des plus importantes séries de jeux vidéo. À saga de légende, musique de légende. Quel joueur ne serait pas capable de reconnaître la Berceuse de Zelda ou encore les quatre notes caractéristiques de la découverte d’un trésor ? Zelda et sa musique ont, indéniablement, une place de choix dans la culture populaire. Cependant, cette bande sonore ne s’est pas construite en un jour. Elle est le fruit de nombreuses réflexions, du compositeur originel Kôji Kondô mais aussi de ses talentueux successeurs. Avec La Musique dans Zelda. Les clefs d’une épopée hylienne, l’autrice Fanny Rebillard détricote cet univers musical si riche et pourtant si limpide. Des origines et récurrences des thèmes emblématiques aux concerts qui célèbrent Zelda au-delà de la sphère vidéoludique, en passant par la place du son dans le gameplay des jeux, l’ouvrage propose un regard transversal, à la fois pointu et accessible, sur ces mélodies et sonorités inoubliables.

Source : Thirdeditions