Pause Lecture - La Game Boy en 350 jeux

Tout beau, tout frais, du haut de ses 376 pages et de ses 350 jaquettes de jeux Game Boy, le dernier livre de Third Editions la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages sur le jeu vidéo (mais pas que !) est enfin là. Avec son format carré et ses belles pages garnies de toutes les couleurs des illustrations de jeux Game Boy, il serait euphémique de dire qu'ici à la rédaction nous l'avons attendu. Si d'ordinaire la Game Boy n'est pas l'une de mes consoles favorites (je suis malheureusement né après sa sortie) il faut reconnaître que sa ludographie laisse tout simplement pantois. Entre The Legend of Zelda: Link's Awakening, Tetris, Super Mario Land 1 et 2, Kirby's Dream Land ou encore Pokémon Rouge et Bleu, les jeux Game Boy d'anthologie sont légion et La Game Boy en 350 jeux entend bien faire reconnaître le sublime de leurs jaquettes.

Le livre initialement publié chez Bitmap Books chez nos amis les Anglais sous le nom de Game Boy: The Box Art Collection, ce beau bébé qui avait su trouver son public lors de sa publication l'année dernière se voit ici non seulement traduit mais aussi sublimé par la traduction impeccable fournie par Bruno Provezza ainsi que grâce aux deux magnifiques couvertures que nous devons à Ken Bruno (pour la version classique) et à Marion Millier (pour sa version First Print).

La couverture Classique à gauche et la couverture First Print à droite

Après une introduction aussi complète qu'agréable à lire sur l'historique de la console, le livre convoque Jean-Jacques Calbayrac alias gameboycameraman sur les réseaux sociaux pour une préface nostalgique qui rappellera des souvenirs à tous les possesseurs de la console qui se souviennent des astuces pour pouvoir jouer à la console lors de longs trajets de retour de vacances en captant la lumière des éclairages de l'autoroute. Passé ces quelques pages, le livre prend sa forme de galerie d'art et vous propose de redécouvrir 350 jeux Gameboy au travers de leurs jaquettes, qu'elles soient en version française, américaine ou bien encore japonaise afin de donner au lecteur "une idée plus générale de ce qu’était véritablement la première console portable de Nintendo."

Un tour d'horizon et du monde en 350 pages qui se consomme avec modération tant l'on aimerait que l'expérience ne prenne jamais fin. Au fil des époques, des couleurs mais surtout de nos souvenirs le trip nostalgique est aussi présent que vivace et La Gameboy en 350 jeux saura raviver leurs chaleureux souvenirs aux amateurs de retro gaming et d'une époque de Nintendo désormais révolue. Et si le livre n'a pas pour vocation d'être lu d'une traite mais bien d'être parcouru de pages en pages, c'est parce qu'il s'agit du premier "Coffee table book" (ou livre de table basse en bon français) de la maison d'édition. Ce concept, que nous devons encore une fois à nos amis anglais, fait référence à des livres ayant pour vocation d'être posé sur des tables basses afin de devenir pleinement un objet décoration à part entière. Entre livre complet, trip nostalgique et objet d'art, La Game Boy en 350 jeux multiplie les casquettes avec brio et a tout pour prendre une belle place sous le sapin de noël des amateurs de jeu vidéo, en particulier des fans de la Game Boy et de Nintendo.

En quelques mots, La Game Boy en 350 jeux est un livre à mettre entre toutes les mains, notamment celles non initiés à la culture vidéoludique qui ne pourrait que constater la beauté de ces 376 pages imprimées sur du papier photo.