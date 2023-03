Pause Lecture - L'Histoire de la Nintendo 64 de Patrick Hellio chez Third Édition

Après un excellent L'Histoire de la Wii : Révolution de palais à Kyoto par Thomas Pillon, l'éditeurs français spécialisé dans les livres sur le jeu vidéo (mais pas que !) vient de sortir L'Histoire de la Nintendo 64 par Patrick Hellio. Third Édition propose comme d'habitude son livre en deux éditions. La première dite First Print exclusivement sur le site de Third Édition (cliquez ici pour la retrouver) au prix de 29,99 euros et la seconde dite classique au prix de 24,99 euros chez vos revendeurs habituels. L'édition First Print comprend une couverture inédite signée Pierre Roussel ainsi qu'un ex-libris de celle-ci et l'accès à une version numérique du livre.

Le livre commence par une conséquente introduction qui fait office d’état des lieux de la situation dans laquelle se trouve le média vidéo ludique avant l'arrivée de la Nintendo 64. Des prémisses de son annonce, avec les nombreuses théories et mystères entourant jusqu’à son existence même, à la révélation du premier prototype de la console, les premiers pas de la Nintendo 64 sont un plaisir à lire tant l’on apprend secrets et anecdotes dans chaque paragraphe. Si cette introduction peut sembler longue lors des premières pages, elle est tout à fait nécessaire à la compréhension globale de l’ouvrage. Patrick Hellio livre ici un travail titanesque de remise en contexte de cette époque souvent méconnue de l’industrie.

Sans tomber dans le name dropping à outrance ni dans une accumulation d’anecdotes digne d’un « Top 7 des meilleurs histoires sur la fabrication de la Nintendo 64 », les particularités spécifiques à la troisième console de salon de Nintendo sont légion au fil des paragraphes de l’auteur et il vous sera facile d’en ressortir pour briller en société. Saviez-vous par exemple que le prototype de Nintendo PlayStation, fruit de la collaboration entre Sony et Nintendo, les deux mastodontes japonais avant l’infidélité de Nintendo avec Philips, le principal concurrent de Sony, avait bel et bien été construit ? Vous rendiez-vous compte à quel point le support cartouche de la console était à contre-courant de l'époque de sa conception et des attentes des joueurs ? Patrick Hellio est là pour vous rappeler ou vous apprendre ces faits grâce à son travail didactique qui intéressera les connaisseurs de la console comme ceux qui (comme moi) n'ont pas eu la chance d'explorer sa ludothèque en son temps.

Les chapitres suivants du livre s'intéressent tout d'abord à la création de la console en partenariat avec Silicon Graphics une société américaine pionière dans l'industrie de l'imagerie de synthèse, un choix très improbable pour une société aussi chauvine que Nintendo et qui donne l'occasion à l'auteur de révéler l'improbable point commun entre Nintendo et la saga JurassicPark qui faisait ses débuts au cinéma. Passé l'étape d'ébauche vient celle de la conception qui passe du nom de code "Project Reality" à "Nintendo Ultra 64" qui donnera son nom définitif à la console en abandonnant le terme "Ultra" pour éviter une confusion des joueurs avec un label de jeux "Ultra Games" de l'éditeur japonais Konami qui s'était déjà implenté aux États-Unis.

Enfin, la seconde moitié du livre s'intéresse à l'histoire de la console, de sa sortie remarquée à son héritage avec évidemment une grande emphase sur la ludothèque de la Nintendo 64. Tous les grands hits de la première console de Nintendo en 3 dimensions ont droit à leurs analyses et à leurs historiques, vous saurez évidemment tout sur la conception de Super Mario 64 (bien que Third Édition ait aussi dans sa ludothèque un ouvrage dédié au plombier moustachu) ou sur celle de The Legend of Zelda : Ocarina of Time en passant bien sûr sur la si emblématique société Rare à qui l'ont doit bon nombre des meilleurs jeux de la console. Toute l'aventure Nintendo 64

Patrick Hellio est aussi exhaustif que minutieux dans son analyse en 4 chapitres extrêmement bien construite, tout en proposant un ouvrage tout à fait digeste, lisible et didactique, de la console « la plus américaine » de Nintendo. La lecture de ce livre et aussi plaisante qu'une histoire bien racontée, à l'intrigue bien ficelé et aux nombreux rebondissements, mais c'est aussi une étude extrêmement instructive qui vous permettra de devenir un véritable érudit de la console. Nous ne pouvons que vous recommander sa lecture si vous êtes fan de la console, si vous désirez connaître son histoire ou bien tout simplement découvrir un pan de l'histoire vidéoludique que vous n'avez peut-être pas pu vivre pleinement. Encore merci à Third Editions pour nous avoir fourni l'ouvrage !

Third Édition propose en effet une belle collection d'ouvrage dédié à l'univers Nintendo (et il en manque !)

N'hésitez surtout surtout pas à sortir toutes les consoles Nintendo @ThirdEditions ! https://t.co/zCi03KUZrG — Babidu (@zebabidu) March 2, 2023

Source : Thirdeditions