Pause Lecture - L'Histoire de la Dreamcast par Oscar Lemaire chez Third Éditions

Rares sont les ouvrages qui peuvent prétendre vous raconter la vie et la mort d'un fabricant de consoles avec autant de brio. De son annonce en grande pompe à sa chute incontrôlable dans laquelle elle ira même jusqu'à embarquer avec elle la division console de son constructeur, la Dreamcast marque la fin d'un rêve. Cette conclusion de l'aventure de Sega dans la guerre des consoles marque la césure d'une époque durant laquelle la marque du hérisson bleu fabriquait autant qu'elle développait. En créant sa console et en la vendant sur du rêve, la marque plus forte que toi démarre sans le savoir la fin d'une ère pour en entamer une nouvelle en tant qu'éditeur tiers. Pas plus fort que Nintendo, PlayStation ou encore Xbox, Sega sera assez fort pour ne pas mourir en même temps que ses idées pour une future console qui aurait pu succéder à la Dreamcast. Voir un consolier se retirer de la sortie du marché est un fait assez rare pour être notable mais aussi assez exceptionnel pour que l'on consacre un livre entier à ses heures crépusculaires dans la grande aventure de la guerre des consoles.

Cette histoire, qui mérite d'être racontée, méritait surtout de l'être par un auteur animé par une intention de vérité pure et sourcée. Sans jugement, ni regret mais avec le poids des conséquences d'un tel échec pour Sega, Oscar Le Maire fait briller sa plume pour ce livre. L'ex monsieur chiffre de Gamekult, qui officie désormais sur son propre média (l'excellent site ludostrie), vient ici raconter avec brio le chant du cygne de la division Recherche & Development de Sega qui a tout donné pour accoucher en seulement quelques mois d'une console visionnaire. Visionnaire car plus puissante que ses concurrentes directes, visionnaire grâce à sa manette dotée d'un écran (les consoles avec manettes à écran destinées à bider ?), visionnaire par sa volonté de proposer une console connectée à la toile avant les autres mais aussi par sa sortie prématurée. En effet, la Dreamcast fera tout pour sortir avant la PlayStation 2 de Sony ou la future console made in Microsoft.

Si j'ai pu en apprendre autant sur la console et vous parler aujourd'hui de cet ouvrage L'Histoire de la Dreamcast écrit par Oscar Lemaire c'est parce que Third Éditions nous a gentiment envoyé l'e-book de ce livre afin que nous puissions vous en faire un petit article et je les en remercie.

Au fil des pages de son ouvrage, l'auteur vient délivrer une analyse chantée aussi poussée et sourcée que possible en racontant, avec un angle d'analyse bienveillant sans pour autant verser dans le mélodrame, l'échec cuisant que ne fut la Dreamcast pour Sega. Entre son annonce en 1998 par le tout nouveau président Shoichiro Irimajiri, la présentation de démos techniques convaincantes sans pour autant montrer des jeux, le parcours de vie de la console fut des plus mouvementé. Avant de traiter de sa sortie, l'auteur, revient sur l'historique de la marque en tant que constructeur en parlant brièvement de l'autre échec commercial de Sega, la Saturn qui aura su mettre l'entreprise dans la panade. La pression sur Sega avant la sortie de la Dreamcast étant en effet un des facteurs ayant pu entraîner l'échec de cette console, la faute à de nombreuses fuites autour de celle-ci en amont de sa sortie. Des fuites notamment au niveau des partenaires américains de la marque qui au moment d'entrer en bourse ont fait fuiter de nombreux documents. Cette histoire, "l'affaire 3dfx" (du nom de l'entreprise) est traitée minutieusement par Oscar Lemaire dans son livre et permet de mieux comprendre les tenants, les aboutissants et les conséquences du business dans la création et la sortie d'une console. Il y a évidemment pléthore d'autres anecdotes et faits historiques dans ce livre que nous vous encourageons à lire si l'histoire de la Dreamcast, de Sega ou bien même des jeux vidéo de manière générale vous intéresse. Fidèle à lui-même, l'auteur fait figurer plusieurs schémas, courbes d'analyses et tableaux à double entrés pour faciliter la compréhension de ces données incompréhensibles pour le commun des mortels.

Et c'est véritablement cela que j'ai beaucoup apprécié à la lecture de ce livre. Sans nous prendre pour des ignares, Oscar Lemaire, nous prend par la main et explique la totalité de ce qu'il aborde grâce à des schémas clairs qui nous permettent de mieux comprendre comment fonctionne l'analyse de données financières, de chiffres de ventes de consoles ou encore de jeux en les opposant parfois aux chiffres de ventes des mêmes jeux sur consoles concurrentes à la Dreamcast. J'avais l'impression d'être un employé dans les bureaux de Sega et d'analyser, moi aussi, en direct, l'échec de la console et ce qu'il allait impliquer pour l'entreprise. Je n'ai jamais possédé de consoles Sega, jamais posé les mains sur une Dreamcast (je n'avais même pas 7 ans lorsque son existence a pris fin) et pourtant j'ai pu en apprendre plus sur une console qui ne m'intéressait pas forcément plus que cela. Je me suis pris à la lecture de cet ouvrage et j'en garde un excellent souvenir. Tantôt livre de chevet à l'histoire passionnante, tantôt analyse méthodique des erreurs à ne pas reproduire et du bourbier dans lequel Sega se trouvait à l'époque de sa console, j'ai pu dresser un parallèle entre l'échec de la Dreamcast qui mit fin aux activités de Sega dans le développement de console et l'échec de la Nintendo Wii U qui, s'il n'avait pas été immédiatement suivi par l'échec insolent de la Nintendo Switch aurait pu mettre Nintendo dans une situation similaire à celle de son principal concurrent de l'époque après l'échec de la Sega Saturn.

J'ai aussi, bien sûr, pu en apprendre plus sur la ludothèque de la console et notamment sur Shenmue et sa suite Shenmue 2 qui ont longtemps traîné au fin fond de mon backlog de jeux à faire ou à tester. Car une console ce n'est pas qu'une simple machine, c'est aussi évidemment une manette (surtout quand elle est aussi atypique que celle de la Dreamcast) mais c'est surtout ses jeux. Et cela Oscar Lemaire le sait bien puisque son ouvrage prend la forme d'un historique de la vie de cette console année par année, mois par mois, le tout en abordant les sorties des jeux les plus importants de la console. On parle notamment de Crazy Taxi, du très impressionnant Soulcalibur ou encore de l'évident Sonic Adventure qui verra sa suite signer l'arrêt de mort de la console en étant portée sur Nintendo Gamecube. Des titres que je connaissais de noms mais sur lesquels j'en sais désormais beaucoup plus.

J'aimerais beaucoup voir Oscar Lemaire traiter de la vie d'autres consoles (de préférence chez Nintendo) pour continuer à agrémenter la collection L'histoire de insérer nom de console de chez Third Éditions. Sa plume et ses schémas sont aussi instructifs que divertissants et je me réjouis à l'idée qu'il pourrait de nouveau collaborer avec Third Éditions sur un autre ouvrage. J'ai souvenir d'un feuilleton sur son site internet sur l'histoire de la Nintendo Gamecube et je me réjouis à l'idée que cela soit potentiellement une piste à suivre pour son prochain livre. Pour vous procurer le livre, c'est par ici en édition First Print (avec une couverture alternative, l'e-book du livre et une lithographie) au prix de 29,90 euros et ici en édition classique au prix de 24,90 euros.

