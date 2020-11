Pause Lecture - L'Art du Pixel : SNES

À une époque où la majeure partie des développeurs de jeux vidéo se focalisent sur la modélisation en 3D pour réaliser leur titres, laissant le Pixel-Art plutôt aux mains des indépendants, il ne faut pas oublier que le jeu vidéo a débuté avec la maîtrise du pixel, et qu'il était extrêmement compliqué de proposer des rendus à la fois convainquant, et intemporels. Pourtant, les années 90 avec l'arrivée de la Super Nintendo ont vu naître de nombreux petits génies du Pixel, qui ont créé des univers tout en pixels tellement cultes qu'ils servent encore de base aux développeurs d'aujourd'hui. C'est à travers le dernier ouvrage de Third éditions dénommé L'Art du Pixel : SNES et signé Christine Bauer et Robert Bannert, que nous allons opérer un voyage dans le temps et redécouvrir ces perles de la Super Nintendo, et ce par le biais de centaines d'illustrations de jeux triées sur le volet.

Classées par genres, allant de l'Action-Aventure au Puzzle Games en passant par les jeux de Combat, L'Art du Pixel : SNES nous propose de retrouver une compilation des plus belles créations pixellisées qu'arrivaient à faire nos aînés, à une époque ou un jeu vidéo ne devait pas dépasser un poids de plus de 4 Mo pour espérer rentrer dans la cartouche de la console. La problématique encore posée en 2020 sur l'utilisation du Pixel-Art, est d'arriver à proposer quelque chose de lisible et cohérent, que ce soit le respect des perspectives, la lisibilité d'une carte du monde, et force est de constater que bien des gens se sont cassés la tête sur ces divers points.

Qui dit jeux d'antan dit aussi limitation techniques, et de ce fait, les développeurs devaient également avoir recours à quelques techniques pour afficher à l'écran des monstres gigantesques, ou des arrière-plans évolutifs. On pensera notamment à The Legend of Zelda : A Link to the Past et à Donkey Kong Country qui avaient réussi à briller dans leur catégorie respective.

L'Art du Pixel : SNES vous propose de (re)découvrir au gré de ses 272 pages couleur tout un pan de notre histoire vidéoludique, et des prouesses réalisées que ce soit au niveau des décors, des illustrations de personnages, de modélisation de menus etc. The Legend of Zelda, Chrono Trigger, Castlevania, Final Fantay, Dragon Quest, Mario Bros., Donkey Kong Country, Axelay, Parodius, nombreuses sont les licences à avoir sublimé le Pixel-Art. Leurs différentes illustrations, couplées à diverses anecdotes vous (re)plongeront avec nostalgie dans ces années magiques qu'étaient les 90's.

Source : Thirdeditions