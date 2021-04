Pause Lecture - Generation Zelda : Vol. 1 - Omaké Books

Que l'on ai connu Florent Gorges en tant que traducteur, rédacteur, ou encore Youtuber, force est de constater que le personnage reste une figure de la pop culture francophone, ainsi qu'un gamer passionné. À l'occasion du 35ème anniversaire de la licence The Legend of Zelda, Florent Gorges décide de sortir un ouvrage sous son label Omaké Books dénommé Génération Zelda.

Dans ce dernier, nous pourrons (re)découvrir une série d'articles rédigés par Florent Gorges ces dernières années autour de l'univers Zelda, et pour la plupart quasi-introuvables si vous n'aviez pas acheté les magazines dans lesquels ils sont parus à l'époque. Mais que les fans assidus ne paniquent pas, des articles exclusifs sont également dans l'ouvrage.

Nous pourrons ainsi y retrouver une grande infographie faisant le point sur le statut des joueurs francophones vis-à-vis de la licence, mais aussi des articles extrêmement enrichissants comme le foutoir incommensurable autour de la date de sortie française du premier The Legend of Zelda sur NES, les véritables origines du symbole de la Triforce, ou encore les galères de Nintendo France dans les années 80, considéré à l'époque comme le canard boiteux de la firme Japonaise.

L'ouvrage étant volontairement centré sur les premiers épisodes de la licence jusqu'à The Legend of Zelda : A Link to the Past, Florent Gorges a aussi pu compter sur la participation de Joris Lelong pour un article intégralement dédié aux épisodes CD-I tant décriés, ainsi que quelques artistes et collectionneurs qui se feront un plaisir de vous délivrer quelques anecdotes. Le tout élégamment mis en page par Jean-Baptiste Pollien.

