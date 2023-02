Pause Lecture - Generation Smash Bros. - Omaké Books

Alors que la licence Super Smash Bros. semble avoir atteint un carrefour important de son histoire avec la sortie de Super Smash Bros. Ultimate, l’heure est venue de faire le point sur l’œuvre de Masahiro Sakurai et du regretté Satoru Iwata. De projet clandestin à projet gargantuesque, mais trimballant encore quelques casseroles, l’histoire de Super Smash Bros. est extrêmement riche en anecdotes.

Heureusement pour nous, un nouvel ouvrage est enfin disponible en boutique pour nous permettre de mettre en lumière le travail réalisé sur cette licence depuis plus de 20 ans. Génération Smash Bros. chez les éditions Omaké Books est né du travail d’un autre passionné de la licence : Paul de Barbeyrac, que nous connaissons sous le pseudo Chez Tamalou. Sans compter les nombreuses vidéos sur la licence, Chez Tamalou a également apporté un soutien important aux joueurs de la franchise avec le développement de son site SmashPro.Tips qui permet d’apprendre à manipuler les différents personnages de l’opus Switch le plus efficacement possible.

Sa passion et son implication pour la licence Smash Bros. ont donc naturellement été des avantages dans la réalisation de l’ouvrage Génération Smash Bros. Ce sont en tout plus de 190 pages qui nous résument de manière ordonnée la naissance du projet, les doutes et les craintes de Masahiro Sakurai, mais aussi l’engouement naissant du public pour ce nouveau genre, et comment son auteur s’est retrouvé malgré lui enchaîné à la licence.

Extrêmement riche en anecdotes, l’ouvrage n’en oublie pas moins de révéler les différents secrets de chaque opus, mais aussi les rumeurs de l’époque, et une présentation détaillée des 82 personnages de l’opus Nintendo Switch. Que vous soyez un fan de la licence depuis ses débuts, ou que vous ayez connu la licence que tardivement, Génération Smash Bros. reste un ouvrage à avoir dans votre collection tant il est généreux dans son contenu.