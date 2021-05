Pause Lecture - Generation Resident Evil - Omaké Books

Même si elle n’a pas fait ses premiers pas sur supports Nintendo, la licence Resident Evil fait partie de ce club très fermé des licences des années 80-90 qui ont su s’adapter au marché en perpétuelle expansion, et se créer une fanbase solide. À l’occasion du 25ème anniversaire de la licence, nous retrouvons l’éditeur Omaké Books pour la publication du livre Génération Resident Evil écrit par Bruno Rocca.

A travers plus de 200 pages, l’auteur nous nous livre anecdotes, informations de développement et un résumé du scénario de l’ensemble des jeux estampillés Resident Evil. La première partie du livre se concentre ainsi sur Resident Evil premier du nom paru sur Playstation, jusqu’au tout récent Resident Evil VIII / Village. Tout en n’omettant pas de nous parler des épisodes que l’on a pu apprécier sur Gamecube comme le remake du premier opus Resident Evil Rebirth , Resident Evil 0 ou encore le cultissime Resident Evil 4.

Outre les épisodes canons, Generation Resident Evil fait également un focus intéressant sur les nombreux spin-off commandés par Capcom pour meubler entre deux épisodes principaux. On retiendra entre-autres RE Survivor, RE Gaiden sur Game Boy Color, ou encore RE The Mercenaries 3D paru sur 3DS. L’ouvrage fait même un point sur les jeux mobiles de la licence et Pachislot sortis uniquement au Japon, ainsi que les jeux de société.

Même si le premier épisode avait été volontairement développé avec une se rapprochant d’une série Z, il faut avouer que l’univers de Resident Evil a eu le temps de se diversifier et de se complexifier en 25 ans d’existence. Entre la multiplication des personnages-clés, les trahisons de groupuscule, les secrets d’Umbrella Corporation, et la découverte constante de nouveaux virus et parasites, on a vite fait de perdre le fil que l’on soit fan de la licence ou non. Heureusement, la seconde partie de l’ouvrage nous permet de combler nos lacunes avec un point complet sur l’univers de la saga.

Fiches techniques détaillées des personnages, présentation d’une timeline complète, recensement des virus et parasites de la série, présentation des lieux emblématiques de la licence, scènes emblématiques, tout est là pour satisfaire la soif de culture des passionnés de la licence. Bruno Rocca est même allé plus loin en sortant de l’univers du jeu vidéo pour revenir brièvement sur les films réalisés par Paul W. S. Anderson, les différents films d’animation, et même diverses œuvres littéraires.

On se retrouve ainsi avec une véritable petite bible de l’univers Resident Evil entre les mains, nous permettant ainsi de découvrir sans difficulté la richesse de la saga. Le tout étant en plus superbement mis en page par les équipes d’Omaké Books, Génération Resident Evil est un livre qui se laisse lire et apprécier du début jusqu’à la fin.