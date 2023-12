Pause Lecture - En Quête de J-RPG par Jordan Mauger chez Third Éditions

Si vous lisez cet article, il y a environ 86% de chances que vous soyez fans de J-RPG. Si vous l'êtes, il y a environ 96% de chance que l'ouvrage dont nous allons vous parler aujourd'hui réussisse son attaque et réalise un coup critique. Nous allons en effet vous parler du livre En quête de J-RPG écrit par Jordan Mauger chez Third Éditions. C'est l'une des dernière sorties du catalogue de l'éditeur et autant vous le dire tout de suite, la taille de l'ouvrage et son contenu nous ont beaucoup surpris !

Nous avons en effet eu la chance, grâce à Third Éditions et à Reset Public Relations, d'obtenir l'ouvrage pour vous en proposer une Pause Lecture et nous les en remercions chaleureusement.

Dans son livre, Jordan Mauger n'est pas là pour dresser une liste de tous les J-RPG du monde, mais vient plutôt questionner ce genre, ou plutôt ce genre qui ne devrait pas en être un. En ne partant justement pas simplement de l'historique du genre pour pouvoir l'analyser et coucher sur papier son évolution, mais en serpentant autour de tous les concepts et implications que ce genre entoure, l'auteur propose un regard différent sur le J-RPG. Un regard et un angle d'analyse que je n'avais jusqu'à présent ni vu, ni envisagé. Le J-RPG est en effet un genre qui se définit surtout par son origine géographique plutôt que par ses mécaniques de gameplay ou ses intentions. Tour par tour ou combats en temps réel, linéaire ou open-world, en 2 dimensions ou en 3 dimensions...le J-RPG touche à tout. Et si rien qu'en partant de cette affirmation, on imagine déjà que la tâche de décrire ce genre aussi hybride que multiples (voir même qui ne devrait tout simplement pas constituer un genre de jeux vidéo) était déjà complexe, Jordan Mauger la complexifie d'autant plus qu'il entend expliquer tous les concepts, idées et arguments de sa dissertation sur ce genre. En ce sens, En quête de J-RPG est un véritable objet académique qui explique tout et qui ne demande que finalement assez peu de connaissances puisque l'auteur est extrêmement pédagogue. Il est aussi bourré de références et de citations appuyant son propos. En quête de J-RPG débute en effet par une explication sommaire mais efficace du concept de l'Orientalisme qui fut tout d'abord défini par l'universitaire Edouard Saïd en 1978 dans un ouvrage éponyme. Ce concept stipule que la vision que nous possédons nous, occidentaux, de l'Orient est une vision fantasmée des pays ainsi que des cultures de l'est du globe et que celle-ci entretient à la fois les clichés et une certaine domination fantasmée de l'Occident sur l'Orient... blablabla... explications compliquées... blablabla

Et bien non ! Détrompez-vous ! Jordan Mauger réussit, avec brio, à retranscrire ce concept pourtant si complexe à comprendre pour quelqu'un qui en entend parler pour la première fois, en seulement quelques lignes. L'auteur vient ensuite l’expliquer en prenant pour exemple notre représentation fantasmée du Japon au travers des 3 prismes que nous possédons généralement pour analyser ce pays, à savoir le Japon traditionnel (cérémonies, uniformes...), le Japon moderne (les jeux vidéo, les robots...) et le Japon loufoque (les hotaku, les mangas pour adultes...). Cette courte explication illustrée de ce qu'un regard orientaliste sur le Japon peut entraîner comme lot de clichés vient en quelques lignes purement et simplement démonter tout ce que vous penser connaître sur le J-RPG.



Comment un pays aussi complexe et profond que ne l'est le Japon, avec son lot de cultures diverses et variées ainsi que tous les jeux vidéo en tout genre auquel il a pu donner naissance pourraient tous rentrer dans le même genre et sous la même bannière, celle du J-RPG ? Doit-on parler de USA-RPG pour parler de Starfield ? De P-RPG pour la saga The Witcher et Cyberpunk 2077 ? Comme nous le savons tous, ce n'est pas le cas.

Mais si ce livre démonte ce genre au début de son ouvrage, c'est pour mieux le remonter et pour ainsi décomposer de la meilleure des manières, jusqu'à la substantifique moelle, le vaste sujet que constitue le J-RPG. Il décortique ce genre de ses rouages à ses mécaniques, le tout en citant pléthore de jeux divers. D'ailleurs, si vous possédez un backlog déjà bien fourni, je vous suggère de vous joindre à moi pour crier "pas merci !" à Jordan Mauger pour avoir ajouté des titres sur nos listes de jeux.

Je dois en effet reconnaître que les J-RPG ne sont pas mon genre de jeux favoris. J'ai longtemps eu du mal à me lancer dans des aventures japonaises au long cours comme les Dragon Quest et les Final Fantasy, si ce n'était pas marqué The Legend of Zelda sur la jaquette. J'ai donc assez peu d'expérience en la matière pour juger de l'ensemble du livre, notamment sur les expériences que nous procurent les J-RPG mais je peux par contre vous affirmer que rarement je n'ai pu lire un travail aussi remarquablement académique et pourtant si accessible. La lecture de ce livre m'a fait pleinement comprendre à quel point je passais à côté d'un genre aussi important que ne l'est le J-RPG par peur de ne pas trouver la motivation d'aller au bout d'une aventure dépassant la quarantaine d'heures. En terme de J-RPG, de jeux de manière générale et surtout en terme d'investissement de temps, je préfère toucher à beaucoup de jeux en une année et les finir plutôt que de me lancer dans des aventures de plus d'une quarantaine d'heures à tout-va, prenant ainsi le risque d'être déçu du temps investi. Mais cela créé évidemment un angle mort dans ma culture vidéoludique que je me dois de combler, d'autant plus avec toutes les clés de décryptages et anecdotes sur l'historique de ce genre que Jordan Mauger vient de me délivrer.

Je suis désormais partagé entre l'envie de voir l'auteur donner des cours à l'université à tous les élèves qui sont en cours de rédaction d'une thèse ou de mémoires pour ajouter le même humour et la même légèreté dans leurs plumes et ainsi rendre leurs travaux aussi ambitieux et travaillés, au moins aussi digeste que ne l'est En quête de J-RPG ou bien entre voir Jordan Mauger très vite de nouveau à la tâche sur un nouveau livre ou de nouveaux épisodes de son podcast. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire la plume de cet auteur tout au long des 250 pages de ce très beau bébé qu'est ce livre. Cet ouvrage est en effet dans un plus grand format que ne le sont habituellement les publications de chez Third Éditions (en témoigne l'image ci-dessous) :

Ce livre est vaste, bien sourcé, mais ne possède que du texte (en-dehors de quelques illustrations sympathiques), ne vous laissez donc pas berner par ce format. Il est ici question de pavés de textes et non d'images d'illustrations nécessitant plus de places et un format plus généreux. Plus gros, plus lourd, mais aussi un poil plus cher que la plupart des autres livres disponibles sur le site de Third Éditions (comptez 44,90 euros pour l'édition First Print et 39,90 pour l'édition classique), ce livre est plutôt imposant une fois en main. Je n'aime pas du tout les formats poche pour mes lectures, j'apprécie beaucoup le format "standard" des livres de chez Third Éditions, mais la lecture de cet imposant livre ne m'a pas dérangé. Si j'aurais préféré qu'il eût plutôt un format similaire aux autres pour un souci de confort lors des lectures sur l'oreiller, il n'en demeure pas moins du plus bel effet dans ma bibliothèque et je comprends, au vu du pavé d'analyse qu'il représente, que ce texte méritait un format plus aéré. Passée la première surprise de sa taille, j'ai pu m'extasier devant la couverture réalisée par Guillaume Singelin (la personne derrière le design des personnages du jeu Citizen Sleeper). J'ai en effet eu le plaisir de recevoir l'édition classique du titre avec la couverture blanche et j'ai pu passer de longues minutes à admirer la superbe illustration qui lui sert de couverture pour tenter d'identifier les univers dont sont issus les personnages qui la composent...et....c'est à partir de là que j'ai réalisé que j'allais avoir des lacunes pour la lecture de ce livre. Je n'ai clairement pas une culture satisfaisante en matière de J-RPG mais ce livre vient de me donner des bases solides sur lesquelles construire.

Si vous pensez cependant tout connaître du genre, j'imagine sans mal que Jordan Mauger, par sa culture, ses recherches et son travail acharné possède une belle longueur d'avance sur vous lorsqu'il parle de J-RPG. Et c'est bien lui qui en parle le mieux dans son propre podcast Niveau Supérieur qui m'a permis de découvrir une nouvelle source de divertissement audio lorsque je n'ai pas le loisir de jouer ou plutôt les mains libres pour les poser sur ma manette (maudit soyez-vous trajets jusqu'au boulot !) .

À l'image du genre sur lequel il compose, En quête de J-RPG est assez difficile à qualifier. Entre ouvrage scientifique éclairé, assez étoffé pour que sa lecture puisse presque vous donner mal à la tête (tant il contient de références) et véritable balade au pays du J-RPG en compagnie d'un guide dont l'humour, la plume et les jeux de mots vous feront passer un excellent moment tout en apprenant plein de choses, mon cœur balance. Je pense véritablement que Jordan Mauger, fort de son expérience de professeur de philosophie a utilisé sa baguette magique pour rendre divertissantes et plaisantes à suivre des réflexions profondes qui auraient très vite pu tomber dans une lecture assommante, trop académique et pleine de références obscures. Ni fastidieux ni trop léger, En quête de J-RPG parvient à réussir à trouver l'équilibre parfait pour traiter de ce vaste sujet de la meilleure des manières.

C'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé parcourir, mais vers lequel j'aimerais revenir, dans quelques mois, voir quelques années, après m'être plus frotté au genre du J-RPG tant j'ai l'impression d'être passé à côté de sa lecture. J'ai compris l'idée générale et ce que l'auteur veut nous faire comprendre au travers de son analyse, néanmoins, je suis encore trop hermétique au genre pour que ses mots aient trouvés la résonnance qu'ils possèdent en eux, chez moi. C'est véritablement un angle mort que ce livre m'a donné très envie de combler. Si comme moi, vous êtes novices en J-RPG, la lecture de ce livre vous offrira un bel aperçu des possibles et de ce que le J-RPG véhicule depuis plus de quarante ans ainsi qu'un très beau et très complet résumé de ce qu'est ce genre qui constitue un véritable pilier du monde vidéoludique. Si, a contrario, vous êtes férus du genre et que vous ne jurez que par lui, alors vous avez très probablement trouvé votre saint Graal. Dans tous les cas, si le sujet des J-RPG vous intéresse ou vous intrigue, je n'ai qu'un mot à dire : foncez !

Pour vous procurer En quête de J-RPG écrit par Jordan Mauger chez Third Éditions c'est par ici !