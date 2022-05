Patrick's Parabox - Le jeu de casse-tête de boîtes dans des boîtes dans des boîtes....débarque bientôt sur l'eShop

Tout juste sorti sur PC depuis le 29 mars dernier , Patrick's Parabox est un jeu de casse-tête récursif de boîtes, c'est-à-dire que la boîte dans laquelle vous vous trouvez se répète à l'infini vers l'infiniment grand mais aussi vers l'infiniment petit. Comptant pas moins de 350 casse-tête conçus à la main pour faire fondre vos cerveaux, Patrick's Parabox devrait donner du fil à retordre aux néophytes comme aux joueurs de jeux d'énigmes confirmés. Se basant sur un concept simple mais efficace, son unique-créateur Patrick Traynor (bien que Draknek & Friends assure ce portage Nintendo Switch) assure cependant que le jeu se renouvelle constamment sans jamais ni vous lasser ni se répéter et les critiques du jeu sur Steam semblent lui donner raison.

Aucune date de sortie pour le jeu n'a été communiquée mais nul doute que nous en sauront plus sous peu.

La paraboîte de Patrick est un jeu de casse-tête récursif récompensé sur des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Apprenez à manipuler la structure du monde en poussant des boîtes pour les faire entrer et sortir les unes des autres. Creusez-vous la tête pour comprendre ce qui se passe lorsqu'une boîte se contient elle-même et apprenez à utiliser l'infini à votre avantage. Explorez de nombreux autres mécanismes et variantes récursives au fur et à mesure que vous avancez plus profondément dans le système. Il y aura des boîtes jusqu'au bout.







Le jeu comporte plus de 350 casse-têtes réalisés à la main, conçus pour vous faire réfléchir, mais aussi pour vous guider et mettre en valeur la beauté du système. Chaque casse-tête contient une nouvelle idée, il n'y a pas de niveau bouche-trou.







Une bande sonore apaisante et intrigante et une conception sonore de Priscilla Snow dévoilent au fur et à mesure les nouveaux mécanismes.