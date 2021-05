Pathway - Explorez des ruines et éliminez des nazis sur Nintendo Switch

Vous savez ce qui est mieux que fouiller des sites anciens à la recherche de reliques mystérieuses ? Le faire tout en éliminant du soldat nazi à tour de bras. Tactical-RPG développé par Robotality, c'est cet univers que vous propose de découvrir le jeu Pathway. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 13,99€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. Détail intéressant, Pathway propose des sous-titres en français.

En 1936, l'influence des Nazis ne cesse de s'étendre, ainsi que de nombreuses rumeurs faisant état d'excavations secrètes, d'artefacts mystérieux et de rituels occultes terrifiants. Montrez-vous plus malin que vos adversaires au cours de combats extrêmement tactiques avec toute votre équipe, et retrouvez les trésors anciens avant qu'ils ne tombent entre les mauvaises mains !

• DES AVENTURES DYNAMIQUES : découvrez 5 campagnes différentes de difficulté variable, chaque tentative générant une nouvelle succession d'événements.

• DES CHOIX CORNÉLIENS : jouez des événements scriptés avec le plus grand soin. Vous préférez fouiller au fond du puits ou sauver les villageois ? À vous de décider !

• DES CONFLITS DÉCISIFS : utilisez les abris et le meilleur positionnement possible au cours de combats de groupe palpitants au tour par tour. Apprenez à faire le meilleur usage possible des capacités et de l'équipement des membres de votre groupe pour vaincre l'ennemi !

• BÂTISSEZ VOTRE PROPRE ÉQUIPE D'AVENTURIERS : chacun des 16 personnages déblocables dans Pathway a des compétences spécifiques, ainsi que des traits de personnalité qui lui sont propres, afin de vous aider au combat, mais aussi lors des rencontres faisant progresser l'histoire.

• DES TRÉSORS CACHÉS : échangez le butin que vous trouvez pour améliorer l'arsenal de votre groupe en acquérant des armes et armures de plus en plus rares.

• REJOUABILITÉ : essayez différentes compositions d'équipe jusqu'à ce que vos ennemis aient été vaincus !