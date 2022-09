Pathfinder: Wrath of the Righteous - Le RPG de Owlcat Games disponible en version Cloud sur Nintendo Switch

RPG acclamé par la critique lors de sa sortie en 2020 sur Mac et PC, Pathfinder: Wrath of the Righteous est enfin disponible sur Nintendo Switch en version Cloud, et sur consoles concurrentes. Pour l'occasion, Owlcat Games nous propose de découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. La version console comprend tous les DLC gratuits sortis sur PC jusqu’à maintenant. Le DLC premium est également disponible séparément, ou via le Season Pass sur PlayStation et Xbox. Il sera téléchargeable plus tard sur Nintendo Switch.

A propos de Pathfinder: Wrath of the Righteous : Prenez part à une aventure épique afin de rejoindre un royaume sous le joug des démons, avec le nouveau RPG des créateurs de Pathfinder: Kingmaker. Explorez la nature du bien et du mal, découvrez le véritable coût du pouvoir et incarnez un héros mythique aux capacités hors du commun. Votre chemin vous mènera jusqu’à la Plaie du Monde, où l’apparition d’une faille vers l’Abysse déchaîne les ténèbres à travers la contrée. Depuis plus d'un siècle, les nations voisines combattent sans relâche et s'efforcent sans grand succès à repousser l'ennemi. A présent s'offre à vous la chance inouïe de mettre un terme à ce conflit désespéré. À condition toutefois de savoir trouver la voie du salut... Deviendrez-vous un ange étincelant à la tête de nobles paladins ? Un puissant nécromancien contrôlant des hordes de morts-vivants ? Ou autre chose encore ? Menez votre armée et affrontez de redoutables seigneurs démons. Votre croisade déclenchera une succession d'événements qui altérera radicalement aussi bien le monde que vous-même.