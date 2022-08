Patch Quest - Le mélange Pokémon / Rogue-like sortira courant 2023 sur Nintendo Switch

Après 7 années de développement, Curve Games et Lychee Game Labs viennent de dévoiler une nouvelle vidéo ce jour du mélange Rogue-Like / Capture de Monstre Patch Quest. Le développeur nous annonce en effet que le titre sera officiellement disponible sur Steam à compter du mois d'octobre 2022. Les versions console quant à elles, Nintendo Switch incluse, sortiront dans le courant de l'année 2023 .

Patch Quest a été créé par une seule personne dans le but de produire un jeu unique de type roguelike, metroidvania et bullet-hell avec des monstres. Le titre, qui prend en charge la coopération locale à deux joueurs, est en accès anticipé depuis plusieurs années. Liam, de Lychee Game Labs, s'est construit un culte, partageant le processus de développement sur sa chaîne YouTube, qui compte plus de 4 millions de vidéos vues - pas mal pour un seul homme et sa passion de rivaliser avec certaines des plus grandes franchises du monde !

Le jeu est un hybride de genres de jeux à la fois délicieux et punitif, magnifiquement conçu, qui vous captivera par son gameplay rapide et vous incitera à en redemander. Attrapez des monstres et agrandissez votre collection de monstres pour vous frayer un chemin dans un labyrinthe en patchwork. Gagnez des gadgets d'exploration en jouant pour débloquer des mécanismes supplémentaires, récolter plus de 100 plantes, déverrouiller des portes, ouvrir des raccourcis et percer le mystère de Patchlantis.

Préparez-vous à sauter, glisser, creuser des tunnels, mordre, glisser, tisser des liens et exploser votre chemin dans le jeu. La survie dépend de la capacité à plier les forces de la nature à vos propres fins !