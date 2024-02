Passing By - A Tailwind Journey s'envole destination la Nintendo Switch

Fruit du studio indépendant Windsocke, Passing By - A Tailwind Journey propose aux joueurs de voyager d'îles en îles tout en résolvant divers puzzles immersifs. En collaboration avec l'éditeur Dear Villager, le studio vient d'annoncer que son titre allait avoir le droit à une sortie sur PC et sur Nintendo Switch le 12 mars prochain . Afin d'en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir un trailer de présentation ci-dessous.

Passing By - A Tailwind Journey vous permet de vous lier d'amitié avec des voyageurs et des insulaires excentriques, d'utiliser votre intelligence pour résoudre des énigmes immersives et de rassembler suffisamment de ressources pour poursuivre votre voyage !

Dans ce genre innovant, hybride de jeu de plateforme 2D, de survie et d'aventure, vous pouvez explorer le monde à votre guise, en voyageant d'île en île à bord d'un bateau-mouche et en résolvant diverses énigmes tout en devant gérer vos ressources pour survivre. Une aventure passionnante pleine de rencontres et d'expériences enrichissantes vous attend !

Mais n'oubliez pas : comme le vent d'ouest ne souffle jamais que dans une seule direction, lorsque vous décidez de quitter une île, c'est pour de bon. Réfléchis bien avant de monter à bord de ton ballon : es-tu prêt à faire un long voyage à travers les nuages vers une destination inconnue ?