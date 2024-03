Passing By - A Tailwind Journey est disponible sur Nintendo Switch

Fruit du développeur Studio Windsocke et édité par Dear Villagers, Passing By - A Tailwind Journey vient de s'offrir une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 8,99€, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

Passing By - A Tailwind Journey vous invite à vous lier d'amitié avec des compagnons de voyage et des insulaires hauts en couleur, à utiliser votre matière grise pour résoudre des énigmes immersives et à rassembler suffisamment de ressources pour continuer là où votre voyage vous mènera ! Mais n'oubliez pas que le vent d'ouest ne souffle jamais que dans une seule direction et qu'une fois que vous déciderez de quitter une île, c'est un adieu définitif qui se profile. Réfléchissez bien avant de monter à bord de votre ballon; êtes-vous prêt à faire un long voyage à travers les nuages vers une destination inconnue ?

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES