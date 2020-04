Pokémon signe un nouveau partenariat avec LeSportSac

Après un partenariat avec la société RAZER pour des écouteurs sans-fil, la franchise Pokémon signe une nouvelle collaboration cette fois-ci avec la société LeSportSac, qui commercialise sacs à main, sacs à dos et autres pochettes. Ainsi, cette nouvelle collection devrait être officiellement lancée sur le site du vendeur à compter du 22 avril , et sera disponible au Japon, ainsi qu'en Amérique du Nord et en Europe.

Pour de plus amples informations, nous vous laissons le site officiel de la boutique japonaise juste ici, ainsi que différents produits issus de cette collaboration dans la galerie photo ci-dessous.