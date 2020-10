Chez Tamalou présente la Switch Letter de la semaine 43 - Fire Emblem le retour, et Halo dans Super Smash Bros. ?

Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de notre ami Tamalou. Cette semaine ayant été une fois de plus riche en informations concernant la Nintendo Switch, Tamalou est de nouveau présent pour vous condenser l'actu via son format Switch Letter.

Après une petite semaine de repos, Tamalou vous propose au menu un récapitulatif de ces deux dernières semaines pour deux fois plus de plaisir. On parlera notamment de l'arrivée du premier épisode de Fire Emblem pour la première fois en Occident, de nouvelles rumeurs sur le prochains personnage à rejoindre le casting de Super Smash Bros. Ultimate, ou encore les sorties les plus intéressantes de ces derniers jour.

Nous vous laissons découvrir le dernier épisode de la semaine 43 ci-dessous, et nous vous invitons à vous rendre sur sa chaîne Youtube officielle "Chez Tamalou" pour découvrir tout le contenu qu'il propose. Bon visionnage à tous !