Partenariat - Chez Tamalou présente l'actu hebdo Switch de la semaine 38

Vous l'avez surement déjà vu sur Youtube notamment avec ses vidéos tutoriels sur comment jouer et maitriser les différents personnages de Super Smash Bros. Ultimate, Tamalou s'invite sur Nintendo-Master pour dévoiler chaque vendredi l'actu hebdomadaire de la Nintendo Switch où il se concentrera en vidéo sur les événements les plus intéressants de la semaine concernant Nintendo et sa console phare.

Nous vous laissons découvrir le dernier épisode de la semaine 38 ci-dessous, et nous vous invitons à vous rendre sur sa chaîne Youtube officielle "Chez Tamalou" pour découvrir tout le contenu qu'il propose. Bon visionnage à tous !