Parking Garage Rally Circuit sortira le 20 septembre sur Nintendo Switch

Si vous cherchez un jeu de course rétro au style et au contexte assez atypique, le développeur Walaber vous donne rendez-vous dans quelques jours avec Parking Garage Rally Circuit. Attendu pour le 20 septembre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Parking Garage Rally Circuit propose 8 circuits à débloquer, ainsi que trois classes de voitures de plus en plus difficiles à piloter. Alors que vous affinez vos temps en maîtrisant le système de drift facile et convaincant du jeu, le jeu vous proposera des fantômes de plus en plus difficiles, basés sur les courses des autres joueurs dans les classements, afin de vous permettre de vous mesurer à eux, vous offrant toujours un nouveau défi à relever.