Parasol Superstars - Les ombrelles sont de sortie sur Nintendo Switch
Avec l'arrivée des beaux jours, ININ Games et TAITO viennent d'annoncer la sortie d'une nouvelle compilation dénommée Parasol Superstars à destination de la Nintendo Switch et des supports concurrents. Derrière ce nom se cachent deux titres :
- Spica Adventure
- Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III
La compilation sera officiellement disponible à partir du 14 avril 2026 au prix de 19,99€, soit le même prix que le jeu Spica Adventure à l'unité. Une édition physique est également de la partie pour les amateurs de cartouche.
À propos de Spica Adventure
Incarnez Nico, une petite fille vêtue de rose et armée d'un incroyable parasol, et lancez-vous dans une aventure intergalactique haute en couleurs !
Disponible pour la toute première fois en dehors du Japon, Spica Adventure est un platformer en 2D tout mignon et bourré de charme venu tout droit de TAITO, légendes des jeux d'arcade. Le petit parasol jaune de Nico, votre nouvelle arme préférée, n'est pas sans rappeler l'accessoire phare de Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III - un outil idéal pour démonter tout un tas de jouets !
Le parasol de Nico lui permet d'attaquer au corps à corps et à distance, de sauter, de planer ou encore de flotter. Il permet aussi de bloquer, parer des attaques et renvoyer des projectiles vers 8 directions. Un outil de protection idéal, et pas seulement contre le soleil !
À propos de Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III
Bub et Bob, les deux dragons légendaires des bulles, sont de retour... mais sous forme humaine ?
Ce jeu TAITO qui avait connu un franc succès est disponible pour la toute première fois sur les consoles modernes. Avec leur nouvelle forme, Bubby et Bobby partent en mission pour sauver les planètes avoisinantes. Mais cette fois, fini les bulles, notre duo préféré utilise des parasols colorés aux pouvoirs magiques. Ces parasols permettent de repousser les projectiles des ennemis, et peuvent aussi étourdir ces derniers afin de les projeter et d'en faire des projectiles eux-mêmes !
Sorti en 1991, Parasol Stars est la suite de Rainbow Islands et est le troisième épisode de la cultissime série des Bubble Bobble de TAITO, des jeux d'action et de plateformes qui n'ont rien perdu de leur charme, même après toutes ces années.
Les fans de gros scores pourront se réjouir : tout comme l'opus précédent avec ses bulles, une bonne maîtrise du jeu permettra de remplir le niveau de bonbons et d'objets fruités afin d'atteindre le sommet des classements.
De nombreux bonus conférant des pouvoirs spéciaux vous attendent, que ce soit des boules d'énergie rebondissantes ou de la magie capable de vider l'écran d'un coup.
Jouez en solo ou avec un ami pour finir les différents niveaux en duo ! Tout comme les ennemis, votre allié peut aussi servir de projectile. Mais attention, les ennemis touchés ne seront pas les seuls à finir étourdis, votre ami sera lui aussi immobilisé. Dans le mode coopératif à 2 joueurs, un travail d'équipe efficace est nécessaire pour finir les niveaux et avoir un bon score.
Avec 28 niveaux répartis sur plusieurs routes, chaque partie est une nouvelle aventure !