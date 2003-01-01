Parasol Superstars - Les ombrelles sont de sortie sur Nintendo Switch

Avec l'arrivée des beaux jours, ININ Games et TAITO viennent d'annoncer la sortie d'une nouvelle compilation dénommée Parasol Superstars à destination de la Nintendo Switch et des supports concurrents. Derrière ce nom se cachent deux titres :

Spica Adventure

Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III

La compilation sera officiellement disponible à partir du 14 avril 2026 au prix de 19,99€, soit le même prix que le jeu Spica Adventure à l'unité. Une édition physique est également de la partie pour les amateurs de cartouche.

À propos de Spica Adventure Incarnez Nico, une petite fille vêtue de rose et armée d'un incroyable parasol, et lancez-vous dans une aventure intergalactique haute en couleurs ! Disponible pour la toute première fois en dehors du Japon, Spica Adventure est un platformer en 2D tout mignon et bourré de charme venu tout droit de TAITO, légendes des jeux d'arcade. Le petit parasol jaune de Nico, votre nouvelle arme préférée, n'est pas sans rappeler l'accessoire phare de Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III - un outil idéal pour démonter tout un tas de jouets ! Le parasol de Nico lui permet d'attaquer au corps à corps et à distance, de sauter, de planer ou encore de flotter. Il permet aussi de bloquer, parer des attaques et renvoyer des projectiles vers 8 directions. Un outil de protection idéal, et pas seulement contre le soleil !