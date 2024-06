Parasol Stars - The Story of Bubble Bobble III attendu début juillet sur Nintendo Switch

Se présentant comme l'un des jeux les plus colorés des années 90, Parasol Stars - The Story of Bubble Bobble III s'apprête à s'offrir un retour en fanfare sur consoles modernes. Attendu sur Nintendo Switch, consoles PlayStation et Xbox, le jeu fera son retour le 11 juillet prochain sur les stores au prix de 9,99€. Pour vous offrir un instant de nostalgie, nous vous laissons découvrir son dernier trailer ci-dessous.

Sorti à l'origine sur PC Engine, le jeu a suivi le succès de ses prédécesseurs, en s'appuyant sur les bases posées par Bubble Bobble et Rainbow Islands et en reprenant l'histoire là où elle s'était arrêtée. Il est rapidement devenu un succès fantastique et a ensuite été porté sur Atari ST, Amiga, Game Boy et même NES, gagnant ainsi une grande popularité et son propre fandom. Caractéristiques : Le retour triomphal de la franchise Bubble Bobble ;

Un ensemble d'ennemis énigmatiques, chacun avec des capacités (et un charme) uniques ;

Mode 2 joueurs : doublez le plaisir avec Bubby et Bobby !

Des parasols éblouissants aux pouvoirs magiques ;

Des bonus à gogo ;

8 mondes à sauver, plus 2 à débloquer !

Options de qualité de vie, telles que les états de sauvegarde et la possibilité de revenir en arrière.