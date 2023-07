Parasol Stars - Le plateformer de TAITO revient plus de 30 ans après sa sortie initiale sur Nintendo Switch

Les joueurs des années 90 ont peut être eu l'occasion de découvrir Parasol Stars : The Story of Bubble Bobble III. Se déroulant après les événements de Bubble Bobble 2, nous y retrouvons les frères Bub et Bob qui ont retrouvé leur apparence humaine, et qui ont troqué leurs bulles pour une paire de parasols. Le titre sera de retour sur Nintendo Switch d'ici la fin de l'année 2023 sous l'étendant de l'éditeur ININ Games. De plus, une surprise a également été teasée en fin de trailer. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons (re)découvrir le trailer ci-dessous, nostalgie garantie pour les plus anciens !

Parasol Stars : The Story of Bubble Bobble III est un jeu de plateforme classique développé par TAITO qui est apparu pour la première fois sur la scène des jeux vidéo en 1991. Suite de Rainbow Islands et troisième épisode de la légendaire série Bubble Bobble, il a retrouvé la magie et le charme qui ont enchanté les fans du monde entier. Bien qu'il n'ait jamais été distribué dans les salles d'arcade, il a captivé les joueurs sur les consoles de salon, telles que la PC Engine et la TurboGrafx, et sur les ordinateurs personnels comme l'Amiga. Aujourd'hui, il est temps de revivre l'excitation avec le retour triomphal de Parasol Stars sur les plates-formes modernes ! Caractéristiques : Retour triomphal : La franchise universellement adorée, Bubble Bobble, est de retour sur PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch et Xbox.

Un casting mignon de personnages emblématiques : Rencontrez un adorable casting de personnages emblématiques, chacun avec son charme et ses capacités uniques, ajoutant au plaisir du gameplay.

Parasols éblouissants : Maniez des parasols colorés dotés de pouvoirs magiques pour vous protéger des ennemis, les étourdir et déclencher des étoiles de haut vol.

Des bonus à profusion : Découvrez une grande variété de bonus, des bombes aux horloges de congélation, pour prendre l'avantage dans les batailles les plus difficiles.

Jeu stratégique : Utilisez l'arme du parasol pour remporter la victoire et échapper à la menace de la mort.

Hommage nostalgique : Parasol Stars rend hommage au jeu précédent de TAITO, Chack'n Pop, l'un des premiers jeux de plateforme et précurseur de la très populaire série Bubble Bobble.

Dix mondes : Partez à l'aventure au-delà des huit mondes principaux de Parasol Stars et déverrouillez deux mondes secrets.