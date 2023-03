PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo est disponible sur Nintendo Switch

Nouvelle licence de Square Enix, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo propose aux joueurs une nouvelle aventure où se mêlent le mystère, le surnaturel, mais également l'horreur. Disponible depuis ce 9 mars 2023 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Prenant place lors de l'ère Showa (de 1926 à 1989) dans le quartier de Honjo dans l'arrondissement de Sumida, à Tokyo, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo met en scène les Sept mystères de Honjo dans le style original des visual novels en 2D. Cette collection d’histoires de fantômes à faire froid dans le dos est axée autour de plusieurs protagonistes possédant le « pouvoir des malédictions ». Les joueuses et les joueurs incarnent différents personnages maudits pour enquêter sur les mystères de Honjo. Leurs journées seront consacrées à l'exploration des zones mystérieuses de l'arrondissement, à la résolution d'énigmes et à la découverte d'indices qui les aideront à élucider ces sept malédictions mortelles. Dès la tombée de la nuit, il faudra chasser ou échapper aux autres maudits. Les joueuses et les joueurs devront apprendre à maîtriser leurs pouvoirs tout en évitant d'être victimes de ceux des autres dans cette épreuve surnaturelle.

Source : Nintendo