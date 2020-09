Paradise Killer - Menez l'enquête dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

Si les jeux d'enquêtes sont votre dada, Kaizen Game Works et Fellow Traveller sont fiers de vous annoncer la disponibilité ce jour de Paradise Killer sur Nintendo Switch. Disponible sur l'eShop au prix de 15,99€ jusqu'au 11 septembre au lieu de 19,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le descriptif du jeu ainsi que son trailer de lancement.

Une île en dehors de la réalité. Une civilisation rebelle humaine qui veut ressusciter des dieux extraterrestres. Un meurtre commis en cachette.

Paradis est une île qui réapparaît tous les quelques millénaires. La puissance psychique que les adorateurs des aliens, sur l'île, relâchent dans l'univers doit servir à nourrir et à ressusciter leurs déités déchues. Mais cette force attire aussi des démons qui viennent corrompre chaque île, jusqu'à ce qu'une nouvelle réalité alternative soit créée par le Conseil.

Le système n'est pas parfait, mais il le sera un jour... sur Perfect 25, la prochaine île à voir le jour. Mais à la veille de la renaissance, le Conseil est tué, ainsi que le Paradis.

Après les faits, la « super inspectrice » Lady Love Dies sort de son exil pour trouver le coupable. C'est le crime pour mettre fin à tout.

Quelles sont les faits ? Quelles sont les vérités ? S'agit-il de la même chose ?

REDONNE VIE AU PARADIS

Tu dois trouver le tueur et monter un bon dossier contre lui. Rends-toi au tribunal et présente ton interprétation des preuves. Le crime peut être considéré comme résolu et le Paradis comme sauvé uniquement lors de la condamnation du criminel.

UN FAIT N'EST PAS LA VÉRITÉ

La « vérité », c'est qu'il y a plusieurs tueurs possibles, et plusieurs moyens de monter un dossier. Même si ton dossier est bon et qu'une personne est condamnée, le mystère est-il vraiment résolu ?

EXPLORE UNE ÎLE REMPLIE DE SECRETS

Paradis est une île située dans un futur alternatif rempli d'histoires mystérieuses et de beaucoup de secrets. Examine des reliques étranges pour en apprendre plus sur l'histoire extraordinaire de ce monde.

TROUVE TON PARADIS

Choisis qui accuser et monte un dossier pour faire condamner le coupable. Tous les habitants du Paradis ont un secret à cacher et quelque chose à y gagner. Les vieux amis deviennent les nouveaux suspects. Il faudra choisir entre les preuves, le bien commun et tes propres croyances. Il existe plusieurs meurtriers potentiels, mais celui que tu choisiras sera ta vérité.

COLLECTE DES PREUVES

Laisse-toi guider par ton ordinateur personnel et ton assistant électronique, Starlight, durant toute ton enquête. Collecte des preuves, enregistre des témoignages et interprète les faits pour découvrir ta vérité.

DÉBLOQUE DES ZONES CACHÉES

Résous des énigmes de hiéroglyphes sur de vieux ordinateurs cauchemardesques afin de découvrir de nouvelles zones de l'île. Trouve les preuves cachées et révèle des secrets terrifiants.