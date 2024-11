Papetura - La version physique enfin dans les cartons sur Nintendo Switch

Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis décembre 2022, Papetura est un mélange d'aventure et d'énigme qui n'a malheureusement jamais eu le droit à une édition physique. C'est quasiment 2 ans après sa sortie initiale que Meridiem vient d'annoncer la sortie de l'édition physique de Papetura, qui contient un nouvel artwork pour sa jaquette, une artbook et un code pour télécharger l'OST. Cette édition physique est à présent disponible sur Nintendo Switch et PS5.

Venez en aide à deux petites créatures, Pape et Tura, dont la maison est menacée par les flammes. Explorez leur monde mystérieux enveloppé d'ombre et de lumière, entièrement réalisé à la main avec du papier. Émerveillez-vous devant la beauté simple de ce lieu inconnu mais étrangement accueillant dans lequel vous vous dirigerez à l'aide de votre souris. Prenez votre courage à deux mains et affrontez les monstres sombres et enflammés qui menacent votre paradis de papier.

Papetura a été conçu avec amour et rend hommage à la fois aux créations en papier et aux jeux d'aventure old school. Laissez le jeu vous transporter dans un monde imaginaire et plongez pleinement dans la fantaisie du papier au rythme de la musique douce et délicate de Floex.

Caractéristiques :