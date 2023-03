Papertris - Un nouveau jeu puzzle / arcade annoncé sur Nintendo Switch

Flynns Arcade et Paper_Games nous proposent de découvrir un autre de leur titre sur l'eShop de la Nintendo Switch : Papertris. Prenant les bases du classique des jeux de brique Tetris, le titre a également le droit à quelques spécificités que nous vous laissons découvrir dans le trailer ci-dessous. Papertris sera officiellement disponible le 30 mars 2023 sur l'eShop au prix de 4,99€.

Papertris est un jeu d'arcade intéressant et amusant dans lequel des cubes colorés peuvent être combinés dans les 6 directions possibles et vous décidez où les placer.

Il offre non seulement la variante classique du puzzle, mais aussi des profondeurs différentes.

Il y a aussi des dés de puissance et de nombreuses combinaisons possibles dans un jeu d'adresse classique mais moderne, soigneusement peint à la main.

Le mode Challenge est compliqué avec différents défis dans lesquels le joueur doit résoudre les tâches correspondantes pour passer au niveau suivant, qui devient plus difficile avec chaque nouveau niveau.

Vous pouvez gagner des points dès que vous le pouvez dans le mode sans fin, qui devient plus rapide et plus difficile de niveau en niveau.

Le mode VS à 2 joueurs requiert des compétences tactiques dans lequel les joueurs peuvent utiliser de nombreuses combinaisons pour envoyer des dés de blocage afin de bloquer les options de l'adversaire.

Combinaisons de dés dans les 6 directions

Musique d'ambiance

Option d'icône pour daltoniens

Mode sombre

Compatibilité totale avec les manettes

Le jeu lui-même a été conçu avec beaucoup de plaisir et d'ingéniosité par mes enfants (4 et 2 ans) et la majeure partie du jeu a été dessinée à la main par eux, ce qui lui donne un charme fou.

Nous nous sommes vraiment amusés à créer et à générer des idées pour le jeu et nous espérons vous inspirer autant que nous l'avons fait.