Paperman: Adventure Delivered dévoile sa date de sortie

Dévoilé en avril dernier, Paperman : Adventure Delivered est un nouveau jeu d'aventure développé par Secret Item Games. Si nous savions que le titre était attendu dans le courant du mois de septembre 2023, le développeur et l'éditeur Mindscape viennent de confirmer que le jeu serait disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 21 septembre, en versions physique et dématérialisée.

A PROPOS DE PAPERMAN : ADVENTURE DELIVERED

Dans le jeu de plateforme en 3D Paperman : Adventure Delivered, vous explorerez un monde coloré en essayant de récupérer le courrier perdu et de vaincre le dragon cupide. Incarnez chacun des quatre facteurs uniques et échangez vos personnages pour débloquer leurs capacités uniques. Paperman, notre héros titulaire, lance des lettres comme projectiles et peut se téléporter sur de courtes distances. Express est le personnage le plus rapide et s'occupe des livraisons les plus urgentes. Scrolly glisse dans les airs avec sa plume et peut atteindre les plateformes les plus hautes. Le dernier membre de l'équipe est Carl, la boîte la plus solide du groupe, qui livre les colis les plus lourds avec le plus grand soin !

PAPERMAN : ADVENTURE DELIVERED - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES