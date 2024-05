Paper Sky prendra son envol sur Nintendo Switch

Diamétralement opposé de l'image que renvoi le nom de son studio de développement BRUTE FORCE, Paper Sky est une création open world surprenant qui laissera le joueur prendre le contrôle d'un avion en papier. Attendu d'ici la fin de l'année 2025 , nous vous laissons visionner ci-dessous la dernière vidéo de présentation du jeu, publiée à l'occasion de l'AG French Direct 2024.

Bienvenue dans un monde à couper le souffle où une petite boule de papier rêve de planer dans les nuages. Dans cette aventure interactive et semi-open world, les joueurs expérimentent l'art de faire voler un avion en papier à travers des paysages uniques. Chaque environnement présente ses propres défis et offre des façons distinctes de maîtriser son élan et sa vitesse. Explorez, interagissez et apprenez des techniques de mouvement adaptées à votre style, faisant de chaque voyage une expérience personnelle.

L'une des mécaniques importantes du jeu réside dans la capacité à passer de l'avion en papier à la boule de papier, utilisant les avantages distincts de chaque forme. Gagnez de l'élan, franchissez les obstacles, sautez et planez pour découvrir des zones cachées, dévoilant de nouveaux pouvoirs permettant de se déplacer autrement et qui vous donneront un avantage dans votre aventure; récompensant les joueurs dévoués tout en assurant à chacun de profiter du jeu à son propre rythme.

Dans ce monde de réalisme physique sophistiqué, la mécanique de vol se concentre sur le vol plané. Maîtrisez l'équilibre délicat pour gagner de l'élan et rester en vol - faites planer votre avion en papier avec grâce. La perte de l'élan pourrait vous laisser au sol, vous transformant à nouveau en boule jusqu'à ce que vous retrouviez la vitesse nécessaire pour prendre à nouveau votre envol. Les collisions avec des objets entraînent des déformations, modifiant la dynamique de vol.



L'environnement n'est pas seulement un décor; c'est un terrain de jeu pour experimenter. Découvrez des effets physiques avancés à chacun de vos mouvements. Votre voyage laisse une empreinte visible, façonnant le monde qui vous entoure et donnant de l'importance à votre aventure.



Explorez un monde qui vous invite à planer, apprendre et inscrire votre récit sur ses pages !